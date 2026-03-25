알테오젠 알테오젠 close 증권정보 196170 KOSDAQ 현재가 358,500 전일대비 3,000 등락률 +0.84% 거래량 214,380 전일가 355,500 2026.03.25 15:30 기준 관련기사 韓증시, 불안한 반등…한때 코스피·코스닥 하락 전환 트럼프·중동 쇼크에…코스피, 6.49%↓ 급락마감 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 전 종목 시세 보기 은 글로벌 제약사 바이오젠과 하이브로자임 기술이 적용된 ALT-B4 기반 피하주사(SC) 제형 바이오의약품의 개발 및 상업화를 위한 독점 라이선스 계약을 체결했다고 25일 밝혔다.

대전 유성구 알테오젠 본사 전경. 알테오젠 AD 원본보기 아이콘

이번 계약에 따라 바이오젠사는 알테오젠의 ALT-B4를 사용해 바이오의약품 2개 품목의 피하주사 제형을 개발 및 상업화할 수 있는 독점적 권리를 확보하게 된다.

알테오젠은 계약체결 후 2000만 달러(약 300억원)의 선급금을 수령하며, 두 번째 품목 개발 착수 시 추가로 1000만 달러(약 150억원)의 선급금을 받게 된다. 또한 2개 품목의 개발, 허가 및 매출 관련 주요 마일스톤 달성 시 최대 5억 4900만 달러(약 8230억원)의 마일스톤을 수령할 수 있고, 상업화 이후에는 제품 매출에 따른 로열티를 지급받게 된다. 양사간 체결한 계약 조건에 따라 바이오젠사는 세 번째 품목을 개발할 수 있는 옵션을 갖게 된다.

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전태연 알테오젠 대표이사는 "바이오젠은 강력한 연구개발 역량을 바탕으로 혁신을 선도하는 글로벌 바이오기업"이라며 "이번 파트너십을 통해 환자들을 위한 혁신적인 제품 개발을 함께 추진하게 되어 매우 기쁘다"고 밝혔다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



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