대한상의, 차량5부제 실시

한경협, 대중교통 이용 권장

미사용 전원 소등 등 캠페인

경제단체가 중동 사태 여파 대응을 위한 정부의 에너지 절약 기조에 동참한다.

대한상공회의소는 25일 전국 74개 지역상공회의소와 에너지절약 캠페인에 자발적으로 동참한다고 밝혔다. 전날 이재명 대통령은 국무회의에서 중동 전쟁 여파에 대한 비상 대응 체계 수립을 지시했다.

이에 대한상의는 전국 74개 지역상의에 에너지절약 동참을 독려하는 공문을 발송하고, 각 지역상의가 소속 회원기업들에게도 에너지절약 캠페인 동참을 권장하도록 했다. 특히 대한상의 및 전국상의 임직원의 업무용 차량과 출퇴근 차량을 대상으로 차량5부제를 실시한다. 차량 번호 끝자리별 지정 요일에 해당 차량의 운행을 주 1회 제한하는 방식으로, 월요일(1·6번), 화요일(2·7번), 수요일(3·8번), 목요일(4·9번), 금요일(5·0번) 순으로 적용하며, 주말과 공휴일은 제외한다. 다만 정부 발표에서와 같이 ▲장애인 사용 자동차 ▲임산부 및 유아(미취학 아동) 동승 차량 ▲전기·수소차 ▲불가피한 업무용 차량 등은 적용에서 제외하여 운영한다.

대한상의는 에너지절약 캠페인도 병행한다. 정부가 발표한 에너지절약 국민행동 지침에 따라 ▲실내 적정온도 유지(난방 20℃, 냉방 26℃) ▲엘리베이터 효율 운행 및 냉난방 순차운휴 ▲대기전력 차단 및 에너지절약마크 제품 우선 사용 ▲비대면 화상회의 전환·점심시간 소등·퇴근 시 전원 차단 등을 실시한다. 향후 에너지 수급 상황에 따라 추가적인 절약 조치도 단계적으로 확대해 나갈 방침이다.

대한상의 관계자는 "IEA(국제에너지기구)가 '역사상 최악의 에너지 안보 위협'으로 경고할 만큼 중대한 국가적 위기 상황"이라며 "전국 20만 기업을 대표하는 법정 경제단체로서 에너지 절약에 앞장서고 정부·기업·국민이 한마음으로 에너지 절약에 동참한다면, 이 위기를 반드시 이겨낼 수 있을 것"이라고 강조했다.

한국경제인협회도 에너지 절감에 동참한다. 한경협은 26일부터 임직원을 대상으로 '에너지 다이어트를 위한 6가지 실천' 캠페인을 시행한다. 차량 운행 수요를 줄이기 위해 출퇴근 시에는 대중교통 이용을 권장하기로 했다. 또 외부 기관과의 대면회의는 필요한 범위 내에서 운영하고, 화상회의 활용을 확대해 나갈 예정이다.

사무실 내 자원·에너지 절약 노력도 함께 추진한다. 점심시간 사무실 일괄 소등을 비롯해 빈 회의실 소등, 미사용 PC·모니터·프린터 전원 차단, 일회용품 줄이기 등 임직원들이 실천할 수 있는 생활 속 절약 활동을 시행할 계획이다. 또 FKI타워의 자동 소등 시간을 1시간 앞당기는 등 건물 전체의 전력 사용량도 줄여나갈 것이라 밝혔다. FKI타워 입주사를 대상으로 한 '대중교통 이용 캠페인'도 병행하기로 했다.

아울러 이날 회원사들에게 협조 공문을 보내 제조시설, 사무실, 건물, 교통 등 각 부문에서 실천 가능한 범위 내 에너지 사용을 점검하고, 관련 매뉴얼을 마련하거나 보완해 에너지 효율을 높여 나가는 데 동참해 줄 것을 안내했다고 밝혔다.

예를 들어 ▲가동하지 않거나 대기상태인 설비의 전원 관리 강화 및 공회전 최소화 ▲사용하지 않는 사무기기의 전원 차단 ▲불필요한 조명 사용 자제 ▲엘리베이터 탄력 운행 등 건물 운영 효율화 ▲대중교통 이용 확대 및 자율적인 차량 함께 타기 등 기업 현장에서 실천 가능한 작은 노력들이 에너지 절감 문화 확산에 기여할 수 있다고 설명했다.

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권혁민 한경협 성장전략실장은 "이번 캠페인이 일시적인 대응을 넘어, 경제계 전반에 에너지 효율을 높이는 실천 문화가 자연스럽게 확산되는 계기가 되기를 기대한다"고 밝혔다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr



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