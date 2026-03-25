중동 전쟁 여파로 종량제봉투 사재기와 품절 사례가 이어지는 가운데, 정부는 현재 재고와 원료 상황을 고려할 때 공급에는 문제가 없다는 입장이다.

25일 기후에너지환경부에 따르면 전국 기초지방정부의 종량제봉투 완제품 재고는 평균 3개월분 이상으로 안정적인 수준을 유지하고 있다. 전체 228개 기초지방정부 가운데 123곳(54%)은 6개월분 이상 재고를 확보한 상태다.

추가 생산 여력도 충분하다. 국내 재활용업체가 보유한 재생원료(PE)는 이달 기준 약 2만5700t(톤)으로, 종량제봉투 약 18억3000만 매를 생산할 수 있는 규모다. 이는 2024년 총 판매량(17억8000만 매)을 웃도는 수준이다.

24일 서울시내 한 마트에서 시민이 음식물쓰레기 종량제봉투를 구매하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

지방정부 간 협의를 통해 재고를 공동 활용할 수 있는 점도 공급 안정성을 뒷받침한다. 종량제봉투는 미인쇄 상태의 롤 형태로 보관되는 경우가 많아 지역 간 이동과 활용이 가능하다.

일부 지방정부가 1인당 구매 수량을 제한한 것은 사재기 방지를 위한 선제 조치로, 실제 공급 부족과는 무관하다는 설명이다. 정부는 중동 전쟁에 따른 나프타 수급 불안 가능성을 예의주시하면서도 종량제봉투 공급에는 차질이 없을 것으로 보고 있다.

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기후부는 지방정부와 합동 상황반을 운영해 수급 상황을 실시간 점검하고, 산업부 등 관계부처와 협력해 원료 확보를 지원하는 등 안정적 공급 유지에 나설 방침이다.

세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr



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