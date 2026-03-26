튜닝·시험 인프라 마련

자동차 주행시험장 조성사업

경북 김천시는 25일 주요 기관, 단체, 지역 주민 등 500여 명이 참석한 가운데 「김천 자동차튜닝 일반산업단지 및 자동차 주행시험장 조성사업」의 기공식을 개최하고 미래 모빌리티 산업 기반 구축에 본격적으로 착수했다고 밝혔다.

이번 기공식은 튜닝 산업단지 조성과 더불어 주행시험 인프라까지 함께 착공함으로써, '연구개발－시험·인증－양산·서비스'가 한 곳에서 연결되는 김천형 튜닝 생태계를 구체화하는 출발점이 될 전망이다.

「김천 자동차튜닝 일반산업단지 및 자동차 주행시험장 조성사업」의 기공식을 진행중/김이환 기자 AD 원본보기 아이콘

김천 자동차튜닝 일반산업단지 조성사업은 어모면 다남리 일원에 약 28만㎡ 규모로 추진되며, 튜닝 관련 기업 유치와 산업 집적화를 통해 고용 창출 및 지역경제 파급효과가 기대된다.

특히, 첨단자동차 관련 기존 인프라와 연계해, 튜닝 부품의 기술개발과 시험·평가, 사업화 지원까지 이어지는 '원스톱 산업기반' 구축에 중점을 둔다.

자동차 주행시험장 조성사업도 어모면 다남리 일원에 주행시험장(약 15만㎡)을 포함한 관련 기반시설을 단계적으로 조성하는 사업으로, 시험·실증 수요에 대응하는 인프라를 확충할 계획이다.

향후 주행시험 인프라를 바탕으로 튜닝 부품과 차량의 성능 검증, 안전성 확보, 실증 데이터 축적이 가능해져 기업의 제품 경쟁력 강화와 투자 유치에도 도움이 될 것으로 기대된다.

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시 관계자는 "자동차튜닝 일반산업단지와 자동차 주행시험장 조성사업은 김천의 미래 산업 기반을 구축하는 핵심 사업"이라며, "관련 기관 및 기업과의 협력을 바탕으로 튜닝산업 거점도시로 도약할 수 있도록 사업 추진에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



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