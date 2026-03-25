정부 '에너지 절감' 주문에…삼성, 차량 10부제 등 전력 절약 시행

국내 모든 사업장 대상 차량 10부제

비업무 공간 조명 50% 소등

퇴근 시 PC 전원 차단 등 절약 캠페인

삼성이 차량 10부제를 비롯한 정부의 에너지 절감 대책에 동참한다. 아울러 사업장 내 조명 소등, 전력 차단 등 캠페인도 실시한다.

삼성은 국제 유가 급등에 따른 경영 환경 악화에 대응하기 위해 정부의 에너지 절감 정책에 동참한다고 25일 밝혔다. 전날 이재명 대통령은 국무회의에서 중동 전쟁 여파에 대한 비상 대응 체계 수립을 지시했다.

삼성은 이번 조치를 통해 정부의 에너지 절감 노력이 산업계 전반으로 확산될 수 있을 것으로 기대된다고 설명했다.

삼성은 국내 모든 사업장을 대상으로 차량 10부제를 시행하고, 임직원 참여를 독려할 방침이다. 삼성전자 등 주요 관계사들은 이 같은 내용을 25일 사내 공지를 통해 안내했으며, 26일부터 즉시 시행에 들어간다.

다만 전기차와 수소차, 임산부 및 유아 동승 차량, 장애인 사용 차량 등에 대해서는 예외를 적용한다.

이와 함께 사업장 내 야외 조경과 복도, 옥상 등 비업무 공간 조명의 50%를 소등하고, 휴일 미사용 주차 공간도 폐쇄 및 소등할 계획이다.

아울러 임직원들의 에너지 절약 실천을 유도하기 위해 ▲퇴근 시 PC 및 모니터 전원 차단 ▲실험 장비 대기전력 차단 등 생활 밀착형 캠페인도 병행한다. 이를 통해 사업장 내 에너지 낭비 요소를 수시로 점검하고 개선해 나갈 방침이다.

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삼성은 향후에도 에너지 절감 방안을 지속 확대하며 정부 정책에 보조를 맞춘다는 계획이다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr



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