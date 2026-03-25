나주서 "청출어람" 발언 민주당 겨냥

"견인차·쇄빙선 역할 하겠다" 강조

조국혁신당 조국 대표가 25일 오전 전남 나주시 영산포풍물시장에서 상인과 인사하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

조국 조국혁신당 대표가 6·3 지방선거를 앞두고 25일 전남 나주를 찾아 더불어민주당을 겨냥해 "혁신당의 푸른색은 다른 어떠한 쪽빛보다 더 푸를 것"이라며 선명성 경쟁을 강조했다. 전남·광주 통합 이후 광역단체장 후보 발굴이 쉽지 않은 상황과 관련해서도 "마지막까지 포기하지 않고 적합한 인물을 접촉 중"이라고 밝혔다.

조 대표는 이날 전남 나주 빛가람동 호수공원 전망대를 찾아 더불어민주당을 겨냥해 "청출어람이라는 옛말이 있다. '쪽빛에서 나왔지만 더 푸르다'는 뜻"이라며 "민주당이 오래전부터 호남을 대표했지만 혁신당의 푸른색은 다른 어떠한 쪽빛보다 더 푸를 것"이라고 말했다.

이어 "혁신당은 창당 이후 대한민국 민주주의의 발전, 내란 격퇴 등에 있어 그 어느 정당보다 더 푸르게 활동했다"며 "혁신당은 나주에서 새로운 도전을 시작해 나주가 혁신도시로서 더욱 발전하는 계기를 만들겠다"고 강조했다. 그러면서 "혁신당은 호남의 정치적 자식"이라고도 덧붙였다.

조국혁신당 조국 대표가 25일 오전 전남 나주시 빛가람전망대에서 발언하고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

조 대표는 혁신당이 가진 민주당과의 차별점에 대해서는 "민주당이 집권 여당이 된 뒤에 진보와 개혁, 혁신에 대한 목소리를 낮추는 것은 잘못됐다"며 "앞으로도 그런 점에서 (혁신당은) 견인차와 쇄빙선 역할을 하겠다"고 밝혔다.

그러면서 "2인 선거구제, 3∼5인 선거구제를 유지하면 내란 세력과 극우세력, 친윤 세력이 다시 살아난다"며 민주당을 향해 "다시 한번 정치개혁에 동참할 것을 촉구한다"고 언급했다.

조 대표는 이날 호수공원 방문을 시작으로 영산포 풍물시장, 나주농민회 영농발대식, 영산강 둔치 체육공원 등을 차례로 방문해 지역 주민들을 만날 예정이다. 오후에는 전남 함평으로 이동해 함평공영터미널을 방문한 뒤 이윤행 함평군수 후보 선거사무소 개소식에 참석한다.

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한편, 조국혁신당은 전남 지역 기초단체장 후보 6명을 발표했다. 박능후 공천관리위원장은 지난 24일 공직선거 후보자 2차 발표에서 곡성군수 후보 박웅두, 담양군수 후보 정철원, 여수시장 후보 명창환, 나주시장 후보 김덕수, 장성군수 후보 김왕근, 함평군수 후보 이윤행을 공개하며 "특정 정당 중심의 지역 정치 독점 구조는 달라져야 한다"고 밝혔다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



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