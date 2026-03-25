특별 할인 및 다이슨 드라이기 등 사은품 증정

사진제공: 에스네이처

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클린뷰티 브랜드 에스네이처가 이 달 25일 저녁 8시 뷰티 플랫폼 '화해'에서 플랫폼 사상 최초의 라이브를 진행한다. 본 방송에는 구독자 50만 명을 보유한 레페리 소속 인기 뷰티 크리에이터 '아랑'이 함께 출연한다.


에스네이처는 화해 첫 번째 라이브 참여를 기념해 다이슨 슈퍼 소닉 드라이기 등 풍성한 사은품 증정 이벤트를 마련했으며, 오직 라이브 방송 중에만 적용되는 할인 행사 등 파격적인 쇼핑 혜택을 제공한다.

방송 메인 제품으로는 화해와 올리브영에서 크림 부문 3관왕을 기록한 아쿠아 스쿠알란 수분크림을 포함해 아쿠아 스쿠알란 세럼, 아쿠아 스쿠알란 토너, 아쿠아 스쿠알란 수분크림 랩핑 마스크 등 스쿠알란 라인의 인기 제품들이 소개 및 시연될 예정이다.


한편, 에스네이처의 시그니처 성분인 스쿠알란은 건강한 올리브 1알에서 단 0.2%만 추출되는 값비싼 원료로 피부 피지 구조와 유사해 흡수력이 뛰어날 뿐 아니라 피부 보습, 피지 조절, 모공 관리 등 다방면으로 도움을 준다.

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에스네이처 관계자는 "화해에서 첫 선을 보이는 라이브인 만큼 '수분천재' 에스네이처를 더 많은 분들이 특별한 혜택에 경험해 보실 수 있도록 준비했다"고 전했다.


lshb01@asiae.co.kr
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