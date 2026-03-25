미국·이란 전쟁 여파로 발주 수요 급증

올해 총 11척, 23억 달러 규모 수주

한화오션이 액화천연가스(LNG) 운반선과 초대형 원유운반선(VLCC) 등을 대거 수주하며 실적 확대를 이어갔다.

한화오션이 건조한 친환경 LNG 운반선. 한화오션 AD 원본보기 아이콘

한화오션은 아프리카 지역 선주로부터 LNG운반선 2척, 오세아니아 지역 선주로부터 VLCC 3척 등 총 5척을 약 1조 3450억원에 수주했다고 25일 공시했다.

최근 VLCC 시장은 노후 선박의 단계적 퇴출이 본격화하면서 신조 발주 수요가 증가하고 있다.

특히 최근 미국·이란 전쟁 여파로 호르무즈 해협이 봉쇄되면서 VLCC 운임이 반등하고 있으며 이러한 지정학적 불확실성은 선주들이 투자 결정을 앞당기는 요인으로 작용한다고 한화오션은 설명했다.

LNG운반선도 미국을 중심으로 2028년 이후 LNG 터미널 개발 프로젝트가 다수 예정돼 있어 중장기적 수요 증가가 기대된다.

한화오션은 올해 VLCC 6척, LNG운반선 4척, 해상풍력전용설치선박(WTIV) 1척 등 총 11척, 약 23억 2000만 달러 규모의 수주 실적을 기록했다.

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한화오션 관계자는 "시장 환경에 맞춰 고부가가치 대형선 중심의 선별 수주 전략을 지속할 것"이라며 "시장 변동성에도 유연하게 대응해 나가겠다"고 말했다.

장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



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