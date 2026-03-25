김포시, 서울5호선 김포·검단 연장사업 예타통과 시민설명회

추가역 설치·빠른 개통 등 시민 편의 최우선

김병수 시장 직접 나서…대광위·도에 신속진행 공식 요청

통진·김포경찰서역 광역교통개선분담금으로 협의

김병수 김포시장이 5호선이 김포시민의 편의를 최대한 확보할 수 있는 노선으로 확정되도록 추가역 설치에 적극 나서겠다는 각오를 밝혔다. 또한 5호선이 최대한 빠르게 진행될 수 있도록 지난 19일 대광위와 경기도에 5호선 사업 행정절차의 신속 진행을 공식 요청했고 앞으로도 지속적으로 빠른 진행을 건의하며 시민의 입장을 성실히 대변해 나갈 것임을 전했다.

김병수 시장이 지난 24일 김포시청 제3별관 대강당에서 서울5호선 김포·검단 연장사업 예타통과 시민설명회를 개최, 시민과 소통하고 있다. 김포시 제공 AD 원본보기 아이콘

김포시는 지난 24일 김포시청 제3별관 대강당에서 서울5호선 김포·검단 연장사업 예타통과 시민설명회를 개최했다. 김병수 시장의 적극적인 의지로 개최된 이번 설명회인 만큼 김 시장이 설명과 질의응답에 직접 나섰고, 예정된 시간을 훌쩍 넘기며 늦은 시간까지 열띤 질의와 응답 이어졌다.

김병수 시장은 "5호선은 주어진 것이 아니라 시민들이 이뤄내신 것"이라고 강조하며, "5호선이 김포한강콤팩트시티 광역교통 개선 대책이자 김포골드라인 혼잡률 완화를 위해 진행되는 사업인만큼 이 목적에 위반되는 어떠한 변경 시도나 다른 의도는 배제될 것"이라고 언급했다.

5호선 예타 통과 과정에서 불거졌던 오해들에 대해서도 직접 설명에 나섰다. 김 시장은 "분명히 말씀드리지만 인천을 패싱한 적 없다. 2022년 합의에 참여하지 않은 것은 인천시의 의지이며, 현재 노선은 확정되었기 때문에 노선 갈등은 없다. 인천시의 변경 요구가 있었으나, 김포시민의 손해를 감수하면서 변경을 해 줄 수는 없는 상황"이라고 일각의 오해를 일축했다.

또한 "김포시는 할 수 있는 최대한의 경제성 보완을 다 했었고, 비수도권 규정 건의, 5500억원 제시 등 정책성 점수를 높이기 위한 노력에도 최선을 다했다. 일각에서 건폐장이 확정안되어서 사업이 진행되지 않는다는 의견도 있었는데, KDI가 요구했던 것은 건폐장 부지가 아닌 대략적인 비용이었다. 건폐장 부지를 빨리 확정짓고 싶은 사람들의 욕심이라고 볼 수밖에 없는 대목"이라고 설명했다.

그러면서 "5500억원에 대한 오해도 있었다. 그 돈을 다른 곳에 투자해야 한다는 지적도 있었는데, 5호선이 들어와야지 5500억원이 생기는 것이고, 5호선이 없으면 5500억원도 없는 것이다. 가만히 있는데 5500억원이 생길리 없다. 5호선 없이는 있을 수 없는 5,500억원을 다른 곳에 투자해야 한다는 말은 5500억원의 재원에 대해 이해가 전혀 없는 분들이 하시는 말씀"이라고 덧붙였다.

시민과 함께 이뤄낸 국회국민청원 5만 돌파에 대해서도 "국민청원 달성 비율이 보통 4%가량이라고 한다. 국회에 100개 정도 접수되면 4개 정도가 성공하는데 우리 시민들께서 그것을 달성하신 것"이라며 "강력한 시민 의지 표현으로 정부가 보지 않았을까 한다. 김포시민들께서 9년 만에 달성하신 것이고, 늘 감사히 생각하고 있다"고 말했다.

이어 5호선의 향후 일정에 대해서도 설명했다. 5호선은 대광위 중재 노선(안)으로 예타조사를 진행해 동일 노선으로 지난 3월 10일 최종 예타통과했고, 예타통과 시 역사는 김포7, 인천2, 서울1로 총 10개의 역사가 반영됐다.

예타 통과된 5호선 사업은 광역철도업무 지침에 따라 대광위 또는 경기도에서 기본계획 수립 단계에 들어간다. 사업은 기본계획 수립, 기본 설계, 실시 설계, 공사 발주 및 착공 순으로 진행되는데, 기본 및 실시설계 단계에서 추가역 설치에 대해 노력할 예정이다.

김병수 시장이 지난 24일 김포시청 제3별관 대강당에서 서울5호선 김포·검단 연장사업 예타통과 시민설명회를 개최하고 있다. 김포시 제공 원본보기 아이콘

추가역은 기존 10개 노선 외 '추가'를 뜻하는 것으로, 김포의 경우 통진, 김포경찰서, 풍무2 등 시민 요구가 있는 상황이며, 기본계획 수립 단계에서 조율할 수 있고 노선과 정거장의 최종 위치가 확정된다. 추가역에 대한 건의는 타당성 및 기본계획 수립 단계에서 확정지어 사업기간이 지연되는 일이 없도록 할 계획이다.

김 시장은 향후 2년간 통진역과 김포경찰서역 등 노선 협상에서 부득이 주장하지 못한 것들을 앞으로 진행시켜나가는데 주력할 계획이다. 필요하다면 비용은 도시개발사업의 광역교통개선분담금이나 공공기여금으로 확충해 관계기관과 협의해 나갈 예정이다. 과거 골드라인 사례처럼 필수 행정과 시민 생활을 줄인 재원이 아닌, 도시개발 수익을 시민의 미래 안전에 투자하는 방식이다. 김병수 시장은 "5호선 김포연장으로 인해 상승된 개발가치를 광역교통개선분담금으로 확보해 우리 시민들이 가장 원하고 필요로 하는 5호선 건설에 투입할 것"이라고 말했다.

이어, 풍무2역의 경우 시에서 진행 중인 2호선 신정지선과 연계하는 방안에 대해 검토 중인 것도 밝혔다. 서울 서남권과 김포를 한 번에 잇는 서울2호선 신정지선 김포 연장은 양천구와 김포시의 이해관계가 맞아떨어진데다 서울시와도 공감한 노선이다. 이 노선은 사업 추진의 핵심이 될 경제성이 지난해 수도권 광역자치단체와 대광위의 간담회에서 긍정적 신호를 받으면서 제5차 광역교통시행계획에 안착할 가능성이 높을 것으로 보인다. 제5차 대도시권 광역교통시행계획(2026-2030)은 올해 7~8월경 발표가 있을 것으로 예상되고 있으며, 서울2호선 신정지선이 김포까지 연장되면 김포에서 목동까지 한 번에 갈 수 있게 된다.

또한 9호선 역시 5호선 연장의 연장선으로 볼 수 있는 부분이다. 김병수 시장은 9호선 개화차량기지에서 김포 경계까지 1.4km만 연결하면 5호선 선로를 공동으로 이용할 수 있다고 설명했다. 김포시는 2023년부터 5호선과 9호선이 선로를 공유하는 방식으로 9호선 김포 연장 도입을 준비해 왔으며, 2024년 연구용역 중간보고회에서 사업성이 충분히 검토된 만큼 제5차 대도시권 광역교통시행계획에 반영하는 것을 목표로 하고 있다.

건폐장에 대해서는 현재 어떠한 것도 결정된 바 없다고 선을 그었다. 김병수 시장은 "차량 기지가 이전되면 건폐장도 어딘가에 이전시켜줘야 되기 때문에 준비를 해야 한다. 대광위 조정안에 부지와 비용을 포함해 인천과 김포가 공동분담하기로 되어 있는 만큼, 앞으로 부지와 비용을 인천시와 공동 분담하는 방안을 찾을 것"이라고 설명했다.

마지막으로 5호선 연장 전까지 교통 대책에 대해서도 설명했다. 김병수 시장은 서울진입구간(올림픽대로 등)버스전용차로 개설, 서울방면 광역버스 노선 확대, 인근 철도인 GTX-A와 인천 1호선 등 환승 연계 버스 노선 신설 등을 추진하겠다는 계획이다. 동시에 김포골드라인의 혼잡대비 안전요원도 변함없이 투입, 시민의 안전을 지키기 위한 노력도 지속된다.

김병수 시장이 지난 24일 김포시청 제3별관 대강당에서 서울5호선 김포·검단 연장사업 예타통과 시민설명회를 개최하고 있다. 김포시 제공 원본보기 아이콘

김병수 시장은 "5호선은 주어진 것이 아니라 시와 시민이 함께 쟁취한 소중한 자산"이라며 "향후 계획을 오늘 대략 말씀드렸지만, 구체적인 것이 나오면 언제든지 시민 여러분들께서 아실 수 있도록 알려드리고, 또 중간에 의견 주시면 반영해 나가도록 하겠다. 추가역 반영 등에 있어 시민 여러분과 많이 소통해 나갈 것"이라고 밝혔다.

AD

한편, 김포 최초의 서울 직결 중전철 노선인 서울지하철 5호선 김포·검단연장은 서울 방화차량기지를 기점으로 김포고촌·풍무·검단을 경유해 김포한강2공공택지지구까지 연장하는 사업이다. 총연장 거리는 25.8㎞에 정거장 9개소, 차량기지 1개소가 설치되며, 사업비는 3조 5,587억원 규모로, 지난 10일 예비타당성조사를 최종 통과했다.

김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>