"올해 중 상장 목표"

SK하이닉스 SK하이닉스 close 증권정보 000660 KOSPI 현재가 986,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 933,000 2026.03.25 개장전(20분지연) 관련기사 [굿모닝 증시]美·이란 1개월 휴전 협상에 따른 韓 상승세 전망 韓증시, 불안한 반등…한때 코스피·코스닥 하락 전환 중동 전쟁 협상 기대감에…코스피·코스닥 장 초반 상승세 가 미국 증시 상장을 위한 공식 절차에 돌입했다.


SK하이닉스는 25일 공시를 통해 미국 주식예탁증서(ADR) 상장을 위해 24일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록신청서(Form F-1)를 비공개로 제출했다고 밝혔다. 지난해 12월 미 증시 상장 추진 사실이 처음 알려진 뒤 약 4개월 만에 구체적인 실행 단계에 진입한 것이다.

SK하이닉스는 "2026년 연내 상장을 목표로 추진 중이나 공모 규모와 방식, 일정 등 세부 사항은 아직 확정되지 않았다"면서 "최종 상장 여부는 시장 상황과 수요예측 등을 종합적으로 고려해 결정할 예정"이라고 설명했다.

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ADR은 외국 기업이 미국 증시에서 자사 주식을 거래할 수 있도록 발행하는 증권이다.

SK하이닉스는 "향후 구체적인 사항이 확정되는 시점 또는 6개월 이내에 재공시할 예정"이라고 밝혔다.

경기도 이천시 SK하이닉스 본사 모습. 연합뉴스

경기도 이천시 SK하이닉스 본사 모습. 연합뉴스

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권현지 기자 hjk@asiae.co.kr
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