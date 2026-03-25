몽골 수도 한글 표기 '울란바타르'로 변경…현지음 존중

문화체육관광부와 국립국어원은 외교부가 요청한 '몽골 수도의 한글 표기 변경 건'을 심의한 결과, 최종적으로 표기 변경이 결정됐다고 25일 밝혔다. 이에 따라 몽골 수도의 한글 표기는 오랫동안 통용된 러시아어식 표기인 '울란바토르'에서 몽골식 표기에 기반한 '울란바타르'로 변경된다.

그간 몽골 수도명의 한글 표기는 관행적으로 '울란바토르(Ulan Bator)'로 쓰였다. 그러나 이 표기는 몽골 현지의 표기·발음과 달라 행정상의 불편이 꾸준히 제기됐으며, 이에 외교부는 우리 국민과 몽골 현지 의견 등을 반영해 몽골 수도의 한글 표기 변경 심의를 문체부에 요청했다.

문체부와 국어원은 몽골 수도의 한글 표기에 대한 현장의 혼란을 바로 잡기 위해 '2026년 제1차 국립국어원 외래 고유명 심의위원회'를 열어 현지음과 현지 표기에 기반한 몽골 수도의 한글 표기를 심의했고, 그 결과 '울란바타르(Ulaanbaatar)'로 적기로 결정했다. 다만 러시아식 표기인 울란바토르는 관용 표기로 인정키로 했다.

문체부와 국어원 관계자는 "현지음을 존중한 표기를 사용함으로써 양국 간 상호 이해와 신뢰를 높이는 데 기여할 것으로 기대한다"고 밝혔다. 우리나라는 1990년 3월26일 몽골과 수교한 이래 긴밀한 협력 관계를 발전시켜 왔으며, 특히 최근에는 양국 간 인적ㆍ물적 교류가 크게 확대됐다.

외교부 관계자는 "몽골 측이 한.몽 양국의 긴밀한 관계를 고려해 우리 측에 표기 변경을 요청한 바 있고, 그간 표기 혼동으로 국민들의 문의가 꾸준히 있었던 만큼 이번 표기 심의 결정을 환영한다"며 "이번 결정이 미래지향적인 양국 관계 발전과 양국 국민 간 우호적 인식 확산에도 기여할 수 있을 것으로 본다"고 밝혔다.

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문체부와 외교부는 앞으로도 외국 지명의 올바른 한글 표기 정립을 위해 지속적으로 협력할 예정이다. 또한 표기 변경으로 인한 언어생활의 혼선을 최소화하기 위해 이번 심의 결과를 국어원 누리집에 게시하고, 각 기관의 누리소통망(SNS) 등을 통해 적극적으로 홍보할 계획이다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr



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