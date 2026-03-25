벤틀리, 지난해 우크라이나서 판매 실적 양호

이탈리아 파도바, 네덜란드 암스테르담 다음

"우리 세금 어디 가는지 알겠다" 여론 싸늘

영국 자동차 기업 벤틀리가 전쟁 중인 우크라이나에서 좋은 판매 실적을 기록한 것으로 전해졌다.

기사 이해를 돕기 위한 벤틀리 로고 사진. AD 원본보기 아이콘

24일 연합뉴스에 따르면 벤틀리의 유럽·중동·아프리카 담당자인 리처드 레오폴드는 최근 자신의 사회관계망서비스(SNS)인 링크드인 계정에 이 같은 내용의 글을 올렸다. 레오폴드는 "벤틀리의 핵심성과지표(KPI)에서 최고 점수를 기록한 소매점 3위가 키이우 지점"이라고 소개하며 "놀라운 회복력"이라고 평가했다. 1위는 이탈리아 파도바 지점, 2위는 네덜란드 로테르담 지점이었다.

우크라이나의 유명 언론인 디아나 판첸코도 엑스(X·구 트위터)에서 "지난해 벤틀리의 유럽 판매 실적 집계 결과 우크라이나 수도 키이우에서 3위를 기록했다"며 "벤틀리의 평균 판매가는 40만달러(약 5억 9880만원)에서 시작한다"고 말했다.

판첸코는 "유럽이 젤렌스키에게 또 한 번 900억유로(약 156조원)를 건네준다면 키이우가 1위를 차지할 가능성이 충분하다"고 비꼬았다. 유럽연합(EU)은 우크라이나 정부의 재정난을 해소하기 위해 2년여간 900억유로를 무이자 대출해주려고 했으나, 현재 친(親)러시아 성향의 헝가리 반대에 가로막혀 있다. 다만 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장은 지난달 우크라이나 전쟁 발발 4주년을 맞아 키이우를 방문한 자리에서 "어떤 식으로든 약속을 지키겠다"고 강행 의지를 밝혔다.

판첸코는 "이런 차들의 대부분은 모나코나 프랑스의 별장으로 향한다"며 "사람들은 우크라이나에서 도둑질한 뒤 이런 곳들로 넘어가서 산다"고 주장했다. 이는 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령의 측근 인사들이 거액의 뇌물수수 혐의 등 부패 의혹으로 당국의 수사를 받는 상황을 지적한 것으로 보인다. 앞서 레오폴드의 SNS 게시물에는 "우리의 세금이 어디로 가는지를 보여줘서 고맙다", "900억유로가 오고 있는 만큼 1위 자리가 키이우의 눈앞에 있다" 등과 같은 비판이 달렸다.

우크라이나와 전쟁 중인 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 해외투자·경제협력 특사인 키릴 드미트리예프도 판첸코의 게시물을 자신의 엑스 계정에 공유하면서 "우크라이나에서 벤틀리는 인기가 있다"고 꼬집었다.

지난 14일(현지시간) 우크라이나 키이우의 한 마을에서 러시아의 공격으로 피해를 입은 건물 근처에 한 주민이 서 있다. 로이터연합뉴스 원본보기 아이콘

한편 지난해 우크라이나 국가반부패국(NABU)은 국영 원전 기업 에네르고아톰 고위 인사들이 국영 계약의 10~15%를 리베이트로 챙겨 총 1억달러(약 1465억원) 규모의 부패를 저질렀다고 밝혔다. 이 가운데 젤렌스키 대통령의 코미디언 시절 극단 공동소유주이자 사업 파트너였던 티무르 민디치가 입건되면서 부패 스캔들이 거세게 불거졌다.

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젤렌스키 대통령의 임기는 지난 2024년 5월 이미 끝났다. 그러나 그는 전시 계엄령에 따라 줄곧 대선 실시를 거부해 왔다. 다만 도널드 트럼프 미국 대통령 등의 요구로 대선 수용 의사를 밝혔다는 보도가 나오기도 했다.

김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr



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