미국 증시 변동성 확대 부담에도

유가 하락·코스피 200 야간선물 강세

미국 증시가 약세를 보였지만 미국과 이란의 1개월 휴전 협상에 따른 유가 조정 등으로 한국 증시는 상승세를 보일 것으로 전망된다.

24일(현지시간) 다우존스30 산업평균지수는 전장 대비 84.41포인트(0.18%) 내린 4만6124.06으로 마감했다. S&P500지수는 전장보다 24.63포인트(0.37%) 하락한 6556.37, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 184.87포인트(0.84%) 내린 2만1761.89로 거래를 마쳤다.

미국의 5일간 공격 유예 발표에도 이스라엘과 이란이 교전을 지속한 점과 미 국방부의 82공수사단 파견 소식에 따른 지상군 투입 우려로 뉴욕증시 3대 지수는 모두 하락 마감했다.

하지만 장 마감 후 미국이 15개 조항을 요구하며 1개월간 휴전을 제안했다는 소식이 분위기를 반전시키고 있다. 미국의 요구 조항에는 핵 능력 해체, 핵무기 비추구 약속, 호르무즈해협 개방 상태 유지 등이 포함됐다. 이를 이란이 수용하면 국제사회 제재 전면 해제, 민간용 핵 프로그램 발전 지원 등 대가를 얻을 것으로 알려졌다. 전일 장중 94달러대에 재진입했던 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 장 마감 후 88달러대로 급락했다. 나스닥 선물도 시간 외에서 1% 가까이 상승했다.

미국과 이란의 전쟁 협상 기대감에 뉴욕증시가 반등 마감한 가운데 원/달러 환율도 하락 출발한 24일 서울 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 이날 코스피 지수는 전 거래일 대비 232.45포인트(4.30%) 오른 5,638.20에, 코스닥은 37.27포인트(3.40%) 오른 1,134.16, 원·달러 환율은 26.4원 내린 1490.9원에 거래를 시작했다. 2026.3.24 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

이 같은 미국 증시의 장중 변동성 확대에도 휴전 협상에 따른 유가 하락, 코스피 200 야간선물 1.2%대 강세 등 상방 요인이 우위를 점하면서 한국 증시는 상승세를 보일 것으로 예상된다. 전일 국내 증시는 미국과 이란 협상 기대감으로 4%대 급등 출발 이후 장중 하락 전환했으나 반도체 등 주도주 중심 저가 매수세에 힘입어 2%대 상승세로 마감했다.

한국 증시의 일간 변동성이 확대된 것에 대해 전문가들은 단기 주가 향방을 놓고 참여자들 간 수 싸움이 벌어지고 있다고 설명했다. 한지영 키움증권 연구원은 "낙폭이 과대하므로 매수 구간이라고 생각하는 이들과 악재 미해소 상태이니 반등 시 매도 구간이라고 생각하는 이들이 부딪히고 있다"고 말했다. 그러면서 "이처럼 기술적으로 증시 방향성 베팅이 모호한 구간이나 펀더멘털(기초체력) 상으로는 중기 상승 전망이 유효하다고 판단한다"고 설명했다.

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한 연구원은 "블룸버그에서 제공하는 코스피의 향후 12개월 목표지수 컨센서스(증권사 전망치 평균)는 현재 7200선대로 집계되고 있다"면서 "이 컨센서스는 국내외 증권사들의 삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 189,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 186,300 2026.03.25 개장전(20분지연) 관련기사 韓증시, 불안한 반등…한때 코스피·코스닥 하락 전환 중동 전쟁 협상 기대감에…코스피·코스닥 장 초반 상승세 전쟁 충격 속 조정…AI 수혜주 저점매수 기회로? 전 종목 시세 보기 , SK하이닉스 SK하이닉스 close 증권정보 000660 KOSPI 현재가 986,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 933,000 2026.03.25 개장전(20분지연) 관련기사 韓증시, 불안한 반등…한때 코스피·코스닥 하락 전환 중동 전쟁 협상 기대감에…코스피·코스닥 장 초반 상승세 전쟁 충격 속 조정…AI 수혜주 저점매수 기회로? 전 종목 시세 보기 등 개별 종목 평균 목표주가를 상향식 합산으로 산출했다는 점에 주목할 필요가 있는데 국내뿐만 아니라 해외 증권사에서도 이익 모멘텀, 거버넌스 개선 정책 등과 같은 요인에 긍정적인 시각을 유지하고 있음을 보여주는 대목"이라고 분석했다. 이어 "이는 지금처럼 전쟁 여진이 변동성을 확대시키는 상황 속에서도 국내 주식 비중을 중립 이상으로 가져가는 것이 적절함을 시사한다"고 덧붙였다. 업종 선택을 할 때는 올해 1분기 실적 기대감이 양호한 반도체, 방산, 조선, 필수소비재, 철강, 건강관리, 소매유통을 주목해야 한다고도 밝혔다.

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



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