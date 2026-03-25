트럼프 지지율 36%…집권 후 최저 수준으로 하락

이란 군사작전 찬성 35% vs 반대 61%

도널드 트럼프 미국 대통령의 국정 지지율이 집권 후 가장 낮은 수준으로 하락했다. 이란 전쟁 여파로 국제유가 상승 등이 지지율에 영향을 미친 것으로 풀이된다.

24일(현지시간) 로이터통신이 여론조사기관 입소스와 함께 실시한 여론조사(오차범위 ±3%P)에 따르면 응답자의 36%가 트럼프 대통령의 직무 수행을 긍정적으로 평가했다. 여론조사는 지난 20~23일 미국 성인 1272명을 대상으로 진행됐다.

이는 지난주 조사에서 나온 40%보다 4%포인트(p) 하락한 수치다. 트럼프 대통령 지지율은 재집권 초기 47%를 기록했다. 이후 대체로 40% 선을 유지해왔다.

커트 캠벨 더 아시아 그룹 회장은 지난 19일 아시아경제와 인터뷰에서 "워싱턴 정가에서는 도널드 트럼프 미국 대통령의 지지율이 32% 이하로 떨어지지 않는다는 믿음이 지배적이다"라며 "지금처럼 고물가가 지속되고, 전쟁으로 인해 추가 인명 피해가 발생하면 지지율이 20%대까지 추락할 수 있다"고 예상한 바 있다.

정책 분야별로 보면 물가 문제가 가장 취약한 분야인 것으로 나타났다. 응답자의 25%만이 트럼프 대통령의 물가 대응을 긍정 평가했다.

트럼프 대통령의 핵심 지지층인 공화당 지지자 사이에서도 물가 대응을 부정적으로 보는 응답 비율은 지난주 27%에서 34%로 올라갔다.

이번 조사에서 미국의 대이란 군사작전을 지지한다는 응답은 35%였고, 61%는 반대한다고 답했다. 지난주와 비교하면 이란 공습 지지 응답은 2%P 하락했고 반대 응답은 2%P 상승했다.

다만 트럼프 대통령의 지지율 하락이 정당 지지율에까지 크게 영향을 미치지는 않는 것으로 보인다고 로이터는 전했다.

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이번 조사에서 미국 경제를 더 잘 관리하는 정당을 묻는 질문에 공화당을 선택한 응답자는 38%였고, 민주당을 선택한 응답자는 34%였다.

뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



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