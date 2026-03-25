환승역 용적률 최대 1300%

325개 역세권 복합개발 가능

'노도강·금관구' 등 공공기여 비중 축소

앞으로 서울 시내 325개 전체 역 주변에서 상업지역으로 종(種) 상향을 통한 고밀 개발이 가능해진다. 특히 2개 이상의 노선이 교차하는 환승역에서는 용적률이 최대 1300%까지 허용된다.

오세훈 서울시장은 25일 시청 브리핑룸에서 이런 내용을 담은 '서울 역세권 직·주·락 활성화 전략'을 발표했다.

오세훈 서울시장이 25일 시청 브리핑룸에서 '서울 역세권 직주락 활성화 전략'을 설명하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

오 시장은 "제도 개선과 신규 사업 도입을 통해 더 많은 지역에서 더 빠르게 역세권 활성화가 체감될 수 있도록 할 것"이라며 "서울 전역에 일자리·주거·여가 기능이 결합된 생활 거점을 촘촘히 확산해 나가겠다"고 말했다.

시는 우선 상업지역으로의 용도지역 상향이 가능한 대상지를 기존 153개 역에서 전체 역세권인 325곳으로 확대한다. 상업지역으로 용도지역이 변경되면 역세권 주변 250m 이내 지역은 최대 용적률 800%까지 개발이 가능해진다. 시는 이를 통해 오는 2031년까지 100곳의 역세권을 추가 개발한다는 구상이다.

특히 2개 이상의 노선이 교차하는 환승역의 경우 '성장거점형 도심복합개발'을 도입해 반경 500m까지 최대 1300%의 고밀·복합 개발을 허용한다.

사업성이 낮은 외곽 지역에 대해서는 역세권 활성화 사업을 촉진하기 위해 용적률 상향에 따른 공공기여 비율도 50%에서 30%로 낮춰주기로 했다. 대상 지역은 서울 평균 공시지가의 60%에 못 미치는 11개 자치구다.

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이밖에 시는 2031년까지 5년간 60곳의 역세권 사이 주요 간선도로변도 일반상업지역까지 용도변경을 통해 고밀개발을 허용하는 한편, 역세권 장기전세주택 사업 대상지 범위를 확대해 기존 12만가구 규모인 장기전세주택을 21만2000가구로 9만2000가구 늘리기로 했다.

정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



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