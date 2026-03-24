[특징주]젠슨황 '광반도체' 언급에…우리로, 4거래일 연속 상한가

29.9% 오른 4575원에 거래

국내 광통신 및 양자암호통신 소자 전문 기업 우리로 우리로 close 증권정보 046970 KOSDAQ 현재가 4,490 전일대비 970 등락률 +27.56% 거래량 15,319,026 전일가 3,520 2026.03.24 10:03 기준 관련기사 우리로 "차세대 AI데이터센터용 초고속 광검출기 시장 본격 진출" [특징주]미 양자컴퓨터 종목 강세…한국 관련주도↑ [e공시 눈에 띄네]코스닥-17일 전 종목 시세 보기 가 4거래일 연속 상한가를 기록했다.

24일 오전 9시40분께 한국거래소에서 우리로는 전장 대비 29.9% 오른 4575원에 거래되고 있다. 우리로는 이날까지 4거래일 연속 상한가를 찍었다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 '광반도체'를 언급하면서 투자자들이 광통신 기업인 우리로를 주목한 것으로 보인다.

앞서 젠슨 황 CEO는 지난 17일(현지시간) 'GTC 2026'에서 광반도체를 미래 핵심 기술로 꼽은 바 있다.

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또 엔비디아는 이달 미국의 광트랜시버 제조업체 루멘텀홀딩스와 코히런트에 약 6조원을 투자한 것으로 전해진다.

김영원 기자 forever@asiae.co.kr



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