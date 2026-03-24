김정은 북한 국무위원장이 한국을 겨냥해 "가장 적대적인 국가로 공인하고 명백한 언사와 행동으로 철저히 배척하고 무시하면서 (중략) 우리 공화국을 건드리는 한국의 행위에 대해서는 추호의 고려나 사소한 주춤도 없이 무자비하게 그 대가를 치르게 하겠다"고 위협했다.

북한은 23일 평양의사당에서 최고인민회의 제15기 1차회의 2일회의를 개최했다고 조선중앙통신이 24일 보도했다. 김정은 국무위원장이 시정연설을 하고 있는 모습. 2026.3.24 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

24일 조선중앙통신에 따르면 김 위원장은 전날 개최된 최고인민회의 제15기 1차 회의에서 시정연설을 갖고 "핵보유국 지위를 절대불퇴로 계속 공고히 다지며 적대 세력들의 온갖 반공화국 도발 책동을 짓부셔버리기 위한 대적투쟁을 공세적으로 벌려나갈 것"이라며 이같이 말했다. 그는 한국을 향한 적대 기조를 재차 확인하면서 "우리 국가의 주권적 권리와 안전리(이)익, 발전권을 침해하려는 세력들의 책동은 결단코 좌시하지 않을 것"이라고 경고했다.

김 위원장은 이번 최고인민회의를 계기로 북한 헌법에 '핵 보유국'으로서의 국가적 지위를 명문화했음을 공언했다. 그는 "핵정책을 법화하고 국가헌법으로 고착"시켰다며 "핵 무력 강화에 박차를 가하여 전쟁을 실제적으로 억제하고 지역에서의 힘의 균형을 보장하는 절대적인 물리력을 비축하였다"고 말했다.

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다만 북한 헌법에 대남을 적시한 '적대적 두 국가론'을 반영했는지 여부는 확인되지 않았다.

손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr



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