코스닥도 5.56% 하락 마감

중동발 지정학 리스크 확대

달러·원 환율은 1517.3원 마감

중동발 지정학 리스크 확산에 23일 국내 증시가 급락 마감했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란을 향해 '최후통첩'을 전하면서 시장 불안감이 극대화된 영향이다. 코스피는 장 초반부터 프로그램 매도 사이드카가 발동됐고, 외국인과 기관의 동반 매도세가 종일 이어지며 지수를 끌어내렸다.

23일 장 마감 이후 서울 중구 신한은행 본점 현황판에 코스피 지수가 띄워져 있다. 신한은행 AD 원본보기 아이콘

코스피, 외인·기관 합쳐 7.5조 팔아치워 …개인은 홀로 7조 가까이 폭풍 매수

이날 코스피 지수는 전 거래일 대비 375.4포인트(6.49%) 내린 5405.75에 마감했다. 이날 지수는 201.05포인트(3.48%) 내린 5580.15로 출발한 뒤 낙폭을 키웠다. 한국거래소는 장 초반 코스피200 선물 급락에 따라 프로그램 매도 호가 효력을 일시 정지하는 매도 사이드카를 발동하기도 했다. 외국인이 3조6984억원, 기관이 3조8127억원어치를 각각 순매도했다. 반면 개인은 6조9980억원어치를 사들였다.

업종별로는 오락·문화(-11.38%)가 가장 크게 밀렸다. BTS 컴백 공연의 파급력이 시장 기대치를 밑돌며 하이브 주가가 14.0% 급락했다. 이외에도 증권(-8.23%), 의료정밀기기(-8.19%), 금융(-7.12%), 전기·가스(-6.79%), 전기·전자(-6.70%), 기계·장비(-6.54%), 제조(-6.43%) 등이 동반 약세였다.

시가총액 상위 종목도 전부 하락했다. HD현대중공업 HD현대중공업 close 증권정보 329180 KOSPI 현재가 502,000 전일대비 57,000 등락률 -10.20% 거래량 281,943 전일가 559,000 2026.03.23 15:30 기준 관련기사 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 [실전재테크]방산·조선주…중동 포화 속 '수주·마진' 터진다 코스피, 1.72% 하락 마감…코스닥은 반등 전 종목 시세 보기 (-10.20%), SK스퀘어 SK스퀘어 close 증권정보 402340 KOSPI 현재가 557,000 전일대비 51,000 등락률 -8.39% 거래량 779,508 전일가 608,000 2026.03.23 15:30 기준 관련기사 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 코스피, 5780선 마감…코스닥은 1.58% 상승 코스피, 2.73% 내린 5760선 마감…코스닥도 하락 전 종목 시세 보기 (-8.39%), 신한지주 신한지주 close 증권정보 055550 KOSPI 현재가 89,900 전일대비 8,000 등락률 -8.17% 거래량 2,048,881 전일가 97,900 2026.03.23 15:30 기준 관련기사 이찬진 금감원장 "지배구조 개선안, 다음 달 발표…오래 안 걸린다" 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 금감원, 제2의 홍콩 ELS 막는다…"법대로면 4조 과징금, 재발 땐 감경 없다" 전 종목 시세 보기 (-8.17%), 두산에너빌리티 두산에너빌리티 close 증권정보 034020 KOSPI 현재가 100,700 전일대비 8,900 등락률 -8.12% 거래량 6,026,425 전일가 109,600 2026.03.23 15:30 기준 관련기사 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 중동발 리스크 확산...그래도 수혜주는 있다 전쟁 리스크 확산…에너지·방산·조선 업종 주목 전 종목 시세 보기 (-8.12%), 삼성물산 삼성물산 close 증권정보 028260 KOSPI 현재가 274,500 전일대비 23,000 등락률 -7.73% 거래량 387,383 전일가 297,500 2026.03.23 15:30 기준 관련기사 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 목표주가 11% 상향된 '원전 금수저'는 [주末머니] 삼성물산 패션, 온·오프라인 동시 할인…'브랜드 데이' 봄맞이 행사 전 종목 시세 보기 (-7.73%), SK하이닉스 SK하이닉스 close 증권정보 000660 KOSPI 현재가 933,000 전일대비 74,000 등락률 -7.35% 거래량 3,908,718 전일가 1,007,000 2026.03.23 15:30 기준 관련기사 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 외국인 순매도 속 선택적 매수…증시 수급 ‘선별 장세’ [굿모닝 증시]"전쟁·금리가 흔들고…반도체가 방향 가른다" 전 종목 시세 보기 (-7.35%), 삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 186,300 전일대비 13,100 등락률 -6.57% 거래량 30,258,064 전일가 199,400 2026.03.23 15:30 기준 관련기사 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 외국인 순매도 속 선택적 매수…증시 수급 ‘선별 장세’ 로보락, 차세대 거품 진공 물걸레 청소기 'F25 에이스 프로' 출시 전 종목 시세 보기 (-6.57%), KB금융 KB금융 close 증권정보 105560 KOSPI 현재가 145,300 전일대비 9,900 등락률 -6.38% 거래량 1,120,856 전일가 155,200 2026.03.23 15:30 기준 관련기사 KB금융공익재단, 법무부와 순직·공상 공무원 자녀지원 협약 이찬진 금감원장 "지배구조 개선안, 다음 달 발표…오래 안 걸린다" 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 전 종목 시세 보기 (-6.38%), 현대차 현대차 close 증권정보 005380 KOSPI 현재가 485,000 전일대비 32,000 등락률 -6.19% 거래량 1,603,262 전일가 517,000 2026.03.23 15:30 기준 관련기사 '엔진밸브 공급' 안전공업 화재로 현대차그룹 생산 차질 우려…대체 기업 모색 이찬진 금감원장 "지배구조 개선안, 다음 달 발표…오래 안 걸린다" 외국인 순매도 속 선택적 매수…증시 수급 ‘선별 장세’ 전 종목 시세 보기 (-6.19%), 삼성생명 삼성생명 close 증권정보 032830 KOSPI 현재가 217,500 전일대비 14,000 등락률 -6.05% 거래량 469,207 전일가 231,500 2026.03.23 15:30 기준 관련기사 이찬진 금감원장 "지배구조 개선안, 다음 달 발표…오래 안 걸린다" 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 삼성생명·화재, 삼성전자 지분 1.5조원어치 매각 전 종목 시세 보기 (-6.05%) 등이 하락했다.

중동 긴장감 최고조…물가 자극 우려에 美 금리인하 기대도 후퇴

전날 트럼프 대통령은 호르무즈 해협이 다시 개방되지 않을 경우 이란의 발전소를 '초토화(obliterate)'하겠다고 밝혔고, 그 시한이 한국 기준인 24일 오전까지 만 하루를 남기면서 중동 긴장감은 최고조에 이르고 있다. 유가 및 물가 상승 조짐에 미 연방준비제도(Fed)가 올해 금리 인하 기대가 후퇴할 수 있다는 우려도 커졌다.

코스닥지수는 전 거래일 대비 64.63포인트(5.56%) 내린 1096.89에 거래를 마쳤다. 코스닥도 31.66포인트(2.73%) 내린 1129.86으로 출발한 뒤 낙폭을 확대했다. 외국인이 2609억원, 기관이 2006억원어치를 각각 팔아치웠다. 개인은 홀로 4659억원어치를 순매수했다.

코스닥 시가총액 상위 종목 중에서는 삼천당제약 삼천당제약 close 증권정보 000250 KOSDAQ 현재가 941,000 전일대비 34,000 등락률 +3.75% 거래량 323,083 전일가 907,000 2026.03.23 15:30 기준 관련기사 [특징주]코스닥 시총 1위 삼천당제약, 5일 연속 상승 행진…신고가 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 코스피, 5780선 마감…코스닥은 1.58% 상승 전 종목 시세 보기 (3.75%)만 상승 마감했다. 경구용 인슐린 물질이 유럽 임상에 본격 진입했다는 소식에 코스닥 시가총액 1위로 올라선 뒤 대장주 굳히기에 들어선 모양새다. 반면 에이비엘바이오 에이비엘바이오 close 증권정보 298380 KOSDAQ 현재가 168,800 전일대비 21,700 등락률 -11.39% 거래량 585,803 전일가 190,500 2026.03.23 15:30 기준 관련기사 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 에이비엘바이오, AACR서 ABL206·ABL209 포스터 발표 또 사이드카…급등한 코스피, 5900 돌파(종합) 전 종목 시세 보기 (-11.39%), 리가켐바이오 리가켐바이오 close 증권정보 141080 KOSDAQ 현재가 191,700 전일대비 21,300 등락률 -10.00% 거래량 404,268 전일가 213,000 2026.03.23 15:30 기준 관련기사 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 리가켐바이오, AACR서 차세대 BCMA ADC 전임상 결과 발표 '코스닥 액티브 ETF' 삼국지… 편입종목 많이 다르네 전 종목 시세 보기 (-10.00%), 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 close 증권정보 277810 KOSDAQ 현재가 594,000 전일대비 65,000 등락률 -9.86% 거래량 243,031 전일가 659,000 2026.03.23 15:30 기준 관련기사 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 코스피, 5780선 마감…코스닥은 1.58% 상승 코스피, 2.73% 내린 5760선 마감…코스닥도 하락 전 종목 시세 보기 (-9.86%), 로보티즈 로보티즈 close 증권정보 108490 KOSDAQ 현재가 238,000 전일대비 23,000 등락률 -8.81% 거래량 182,593 전일가 261,000 2026.03.23 15:30 기준 관련기사 [다가올 K로봇 시대]④한국의 경쟁력은 ‘데이터’…"축적·활용으로 SW 차별화 가능" [단독]"최대규모 데이터팩토리"…로보티즈, 中 1위 보다 크게 만든다 NH-Amundi운용, HANARO K휴머노이드테마TOP10 ETF 상장 전 종목 시세 보기 (-8.81%), 에코프로 에코프로 close 증권정보 086520 KOSDAQ 현재가 139,600 전일대비 11,300 등락률 -7.49% 거래량 1,089,923 전일가 150,900 2026.03.23 15:30 기준 관련기사 [특징주]코스닥 시총 1위 삼천당제약, 5일 연속 상승 행진…신고가 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 코스피, 5780선 마감…코스닥은 1.58% 상승 전 종목 시세 보기 (-7.49%), 에코프로비엠 에코프로비엠 close 증권정보 247540 KOSDAQ 현재가 179,100 전일대비 12,800 등락률 -6.67% 거래량 461,538 전일가 191,900 2026.03.23 15:30 기준 관련기사 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 코스피, 5780선 마감…코스닥은 1.58% 상승 낙폭과대주에서 아이디어 얻었다면? 연 5%대 금리로 4배 투자금 활용 가능 전 종목 시세 보기 (-6.67%), 알테오젠 알테오젠 close 증권정보 196170 KOSDAQ 현재가 330,500 전일대비 23,000 등락률 -6.51% 거래량 278,760 전일가 353,500 2026.03.23 15:30 기준 관련기사 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 코스피, 5780선 마감…코스닥은 1.58% 상승 코스피 장초반 0.87% 올라 5780선 회복…코스닥도 상승 전 종목 시세 보기 (-6.51%) 등 대부분 종목은 큰 낙폭을 보였다.

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한편 달러·원 환율은 전 거래일 대비 16.7원 급등한 1517.3원으로 마감했다. 1510원대 달러·원 환율은 2009년 글로벌 금융위기 이후 최고 수준이다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



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