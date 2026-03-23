제주도 해상풍력·태양광 발전단지 현장 방문

하나은행은 생산적 금융 실행력을 높이기 위해 '국가 첨단전략산업' 현장 연수'를 실시한다고 23일 밝혔다.

20일 제주도 일대 신재생에너지 발전단지 현장연수에 참여한 하나은행 심사역과 기업금융전문역(RM) 직원들이 제주도 서귀포시 소재 가시리태양광발전소에서 사업구조에 대한 설명을 듣고 있다. 하나은행 제공 AD 원본보기 아이콘

하나은행은 생산적 금융으로의 전환을 체계적이고 속도감 있게 추진하기 위해 산업 분석과 현장답사로 이어지는 '생산적 금융 역량 강화 연수 로드맵'을 수립하고, 올해 1월부터 여신심사·리스크·기업금융 전문 인력 등 본부부서와 영업점 직원들이 함께 참여하는 프로그램을 운영하고 있다.

이번 현장답사에서는 한림 해상풍력·가시리 풍력 및 태양광, 해오름 태양광 발전단지 등 제주도 일대의 신재생에너지 발전단지를 직접 방문해 개발·건설·운영 등 사업 전 과정에 대한 이해를 높이는 시간을 가졌다. 이 자리에는 생산적 금융 투융자 전담 심사역과 기업금융전문역(RM) 20여명이 함께 했다.

하나은행은 임직원의 생산적 금융 실행 역량을 강화하기 위해 첨단전략산업 전문 애널리스트, 교수, 회계사 등 전문가 초청 연수를 실시하고 피지컬·AI·로봇·바이오 등 다양한 분야를 주제로 현장답사를 이어갈 예정이다.

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강정한 하나은행 HR지원그룹 부행장은 "본부부서와 영업점 직원들이 원팀으로 산업 현장 곳곳에서 기업의 성장과 혁신을 위한 내실 있는 생산적 금융을 공급할 수 있도록 체계적인 지원을 이어갈 것"이라고 밝혔다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



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