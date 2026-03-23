도널드 트럼프 미국 대통령의 '최후통첩'으로 중동 정세가 악화하고 원유 공급 정체가 장기화할 수 있다는 전망이 나오며 23일 아시아 주요 증시가 일제히 하락세를 보인다.

이날 오후 2시 8분께 한국 코스피는 전장 대비 5.3% 내린 5474.94에 거래되고 있다. 코스닥지수는 4.31% 내린 1111.45를 기록 중이다. 코스피가 급락하며 이날 오전 9시18분에 매도 사이드카가 발동했다.

23일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

일본 증시 대표 주가지수인 닛케이225 평균주가(닛케이지수)는 이날 전 거래일 대비 3.21% 하락한 5만1659.89선에서 움직이고 있다. 닛케이지수는 이날 오전 한때 5만688.76을 기록하며 5만1000선 밑으로 떨어졌다. 전 거래일 대비 5% 가까이 하락한 수치다. 니혼게이자이신문(닛케이)은 장중 기준으로는 지난해 12월 30일 이후 약 3개월만의 최저 수준이라고 밝혔다.

일본 토픽스 지수는 전 거래일 대비 3.15% 하락한 3495.74선에서 움직이고 있다.

대만 가권지수는 2.33% 빠졌으며, 홍콩 항셍지수는 3.26% 하락세다. 중국 CSI300지수는 2.3% 하락했으며 상하이종합지수는 2.68% 내린 채 거래되고 있다.

앞서 지난 21일 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란이 48시간 이내에 호르무즈 해협을 완전히 개방하지 않는다면 이란의 각종 발전소를 공격해 초토화하겠다고 경고했다. 이란은 해협 봉쇄 강도를 높이겠다고 맞서며 중동 전쟁 확전 우려가 커지고 있다.

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국제 유가도 등락을 거듭하고 있다. 국제 유가 기준인 브렌트유 선물 가격은 한국시간 23일 오전 7시 배럴당 114.35달러까지 치솟았다가 112달러 선에서 움직이고 있다. 서부텍사스산원유(WTI) 선물 가격도 같은 시각 101.50달러까지 올랐다가 98달러대까지 하락했다. 골드만삭스는 3~4월 브렌트유의 배럴당 평균 가격이 110달러, WTI 가격은 3월 98달러, 4월 105달러에 이를 것으로 예상했다.

오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



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