최수연 "연내 AI 쇼핑 에이전트 쇼핑 전반 확대"

주주 성토에 "자사주 매입·소각 추진"

최수연 네이버 최고경영자(CEO)가 23일 오전 경기 성남 그린팩토리에서 열린 제27기 네이버 정기주주총회에서 발언하고 있다. AD 원본보기 아이콘

네이버가 서비스 전 영역에서 인공지능(AI) 에이전트를 도입해 AI 시대에 맞는 글로벌 플랫폼 도약에 나선다. AI와 데이터 기반 플랫폼 경쟁력을 바탕으로 글로벌 사업 기회를 더욱 확대해 미래 먹거리 발굴에 적극 나설 계획이다. 커머스 분야에서는 과감한 투자와 배송 경쟁력 강화로 시장 재편에 나서고, AI 인프라와 디지털 전환 사업을 성장 동력으로 삼아 중장기적인 사업 기회를 확대해 나갈 방침이다.

최수연 네이버 최고경영자(CEO)는 23일 오전 경기 성남 그린팩토리에서 열린 제27기 네이버 정기주주총회에서 "네이버만의 독보적인 데이터 경쟁력과 AI기술 영햑령을 바탕으로 AI사업에 맞는 구조전환을 시도하고 있다"며 이같이 말했다. 최 대표는 "네이버 서비스 전 영역에 AI 에이전트 도입을 본격화하고, 글로벌 확장을 준비해 사용자 경험을 혁신하고 새로운 비즈니스 기회를 확대할 것"이라고 밝혔다. 네이버는 생산성을 200% 향상하는 것을 목표로 전 조직의 AI도 실현하겠다는 전략이다.

네이버( NAVER NAVER close 증권정보 035420 KOSPI 현재가 210,500 전일대비 11,000 등락률 -4.97% 거래량 426,478 전일가 221,500 2026.03.23 12:19 기준 관련기사 금감원, 제2의 홍콩 ELS 막는다…"법대로면 4조 과징금, 재발 땐 감경 없다" 네이버 부동산 앱 켜면 '학세권' 한 눈에 본다 국민연금, 최윤범엔 '미행사'…고려아연 이사회, 8대6까지 좁혀질수도 전 종목 시세 보기 )는 올해 상반기 안에 통합 검색에 AI 에이전트 기능을 접목한 'AI 탭'을 공개한다. 연내에는 일부 적용된 AI 쇼핑 에이전트의 적용 범위를 쇼핑 전반으로 확대할 예정이다. 최 대표는 "AI탭은 단순한 정보검색을 넘어 사용자의 상황에 맞는 실질적인 해결책을 제시하는 생활밀착형 검색 에이전트 서비스"라면서 "AI탭은 검색, 쇼핑부터 금융, 건강에 이르기까지 각 영역의 특화된 버티컬 에이전트들을 순차적으로 고도화할 것"이라고 설명했다.

23일 네이버 주주총회에서 사내이사에 선임된 김희철 네이버 최고재무책임자(CFO)가 기자들에게 소감을 말하고 있다. 원본보기 아이콘

이날 주총에서는 김희철 네이버 최고재무책임자(CFO)를 사내이사에 선임하는 안건이 통과했다. AI 분야에서 글로벌 빅테크들의 경합이 치열한 가운데 CFO를 사내이사에 선임하면서 재무관리에 힘을 싣고, 글로벌 인수합병(M&A)에도 속도를 낼 계획이다.

김 CFO는 연세대 경영학과를 졸업해 2003년 네이버 재무기획실에 입사했으며, 지난해 4월 CFO로 선임됐다. 재무 책임자로서 네이버의 글로벌 확장을 위한 투자전략을 조율·수립하고 있다. 김 CFO가 사내 이사에 선임, 이사회 멤버로서 네이버의 중장기 경영 판단에 보다 직접적으로 관여하게 되면서 이사회 내 재무 전문성을 보강하고 안전성을 높이려는 취지로 풀이된다. 초기 포털과 게임 중심의 NHN 시절부터 글로벌 플랫폼으로 확장하기까지 내부 성장 스토리를 잘 알고 있는 재무 전문가로서 '리스크 관리'와 '성장 투자' 사이 균형추를 맡는 역할을 수행할 예정이다. CFO가 본사 이사회에 합류하는 것은 2016년 황인준 전 CFO 퇴임 이후 약 10년 만이다.

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주총장에서는 주주들의 주주환원 정책에 대한 요구도 빗발쳤다. 한 주주는 "네이버 지난해 실적이 좋은데 배당이 적은 것 같다"면서 "주주환원 정책을 강화해달라"고 요구했다. 또 다른 주주도 "실적을 보면 네이버는 좋은 회사이지만, 배당 측면에서 보면 나쁜 회사"라고 성토했다. 이에 최 대표는 "앞으로 추가적인 자사주 매입이나 소각 등을 통해서 주주환원 정책을 강화하도록 할 것"이라고 답했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr



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