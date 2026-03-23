퇴사 소회 밝힌 태국인 승무원에

외모 비하 댓글 쏟아낸 한국인들

태국 누리꾼 반발…온라인 설전

대한항공에서 근무한 것으로 알려진 한 태국인 승무원. 인스타그램 캡처 AD 원본보기 아이콘

대한항공에서 근무한 것으로 알려진 한 태국인 승무원이 개인 사회관계망서비스(SNS)에 퇴사 소회를 전했다가 예상치 못한 논란에 휘말렸다. 단순한 작별 인사였던 게시물에 일부 한국 누리꾼들의 외모 비하와 인종차별성 댓글이 잇따르면서다. 이후 태국 누리꾼들까지 가세하며 논쟁이 확산하고 있다.

21일(현지시간) 태국 더 타이거에 따르면 전직 대한항공 승무원 A씨는 지난달 28일 자신의 인스타그램에 제복을 입은 사진과 함께 작별 인사를 올렸다. 그는 "한때는 꿈이었고, 나중에는 교훈이 된 KE(대한항공)"라는 문구와 함께 동료들과의 사진을 공유했다.

한국인들 '외모 악플'에 태국 누리꾼 반발

그러나 이 같은 게시물이 올라온 후 댓글 창에는 한국어로 된 비난 글이 쏟아졌다. 일부 국내 누리꾼들은 "대한항공 승무원이 맞느냐" "요즘은 아무나 뽑는 것 같다" "기내에서 마주쳤으면 기절했을 것" "저런 외모로 어떻게 승무원이 된 것인가" "대한항공 불만 접수 어디에 해야 하지" 등 A씨의 외모를 노골적으로 비하하는 댓글을 남겼다. "동남아 사람이냐"며 인종차별적인 시각을 드러내는 반응도 적지 않았다.

대한항공에서 근무한 것으로 알려진 한 태국인 승무원. 인스타그램 캡처 원본보기 아이콘

A씨는 해당 댓글에 직접적으로 반응하지 않았지만 이를 본 태국 누리꾼들이 반박 댓글을 달면서 댓글 창은 열띤 논쟁이 벌어졌다. 태국 누리꾼들은 "무례한 한국인들" "한국인들 수준 최악이다" "왜 여기까지 몰려와 악성 댓글을 다느냐" "한국인들은 성형해서 얼굴이 다 똑같다" "한국인들은 정말 역겹다" 등의 반응을 보였다.

현지 매체 "한국 온라인 문화 문제" 지적

현지 매체들은 이번 사안을 보도하며 한국의 온라인 괴롭힘 문화를 꼬집었다. 일부 매체는 한국의 높은 자살률과 과거 악성 댓글로 고통받았던 연예인 사례 등을 언급하며 온라인 공간에서의 공격적 문화가 반복되고 있다는 점을 짚었다.

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국내에서도 자성의 목소리가 이어지고 있다. 일부 한국 누리꾼들은 A씨의 계정을 찾아 "한국인으로서 대신 사과한다" "부끄러운 행동을 하는 이들은 극히 일부"라며 대신 사과의 뜻을 전하기도 했다.

서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



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