AI·DX 기반 운영 기술 전시

해외 공항 신규 사업 발굴

인천국제공항공사가 세계 최대 규모의 공항 산업 전시회에 참가해 국내 기업들과 공동 개발한 공항 운영 솔루션을 선보였다. 디지털 전환(DX)과 인공지능(AI) 기술을 바탕으로 해외 시장 진출 기반을 강화한다는 방침이다.

17일부터 19일(현지시간)까지 영국 런던에서 열린 PTE 2026 전시회 방문객들이 인천공항 전시관을 관람하고 있다. 인천국제공항공사 AD 원본보기 아이콘

23일 인천국제공항공사에 따르면 공사는 지난 17일부터 19일까지 영국 런던에서 열린 '2026 여객 터미널 엑스포(PTE)'에 참가했다. 이번 전시회는 전 세계 400여개 공항과 정부 기관, 관련 기업 등에서 1만명 이상의 관계자가 참여하는 공항 산업 최대 규모 행사다.

공사는 전시관을 통해 자체 개발한 AI 기반 공항 디지털 전환 진단 솔루션(A-DMA)과 국내 중소·중견 기업과 공동 개발한 K-공항 솔루션을 소개했다. 전시 품목에는 AI 안내 로봇, 셀프체크인 로봇, 상업용 디스플레이 등 총 8개사의 혁신 기술이 포함됐다. 공사는 약 1000여명의 관계자를 대상으로 인천공항의 운영 노하우와 기술력을 시연했다.

글로벌 파트너십 강화에도 나섰다. 공사는 글로벌 인프라 기업인 벡텔(Bechtel), 폴란드 신공항사(CPK) 등 잠재 발주처 및 전문 기업들과 네트워킹을 진행하며 신규 사업 기회를 모색했다. 또한 '로봇과 사람이 만나는 인천공항'을 주제로 컨퍼런스를 진행하며 피지컬 AI 기반의 미래 공항 운영 비전을 제시했다.

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김범호 인천국제공항공사 사장직무대행은 "이번 참가를 통해 인천공항의 기술력을 세계 시장에 선보였다"며 "글로벌 항공 산업 파트너들과의 네트워크를 발판으로 K-공항 브랜드의 가치를 높여 나가겠다"고 말했다.

최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



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