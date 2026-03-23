중동발 지정학 리스크 확대

코스피 4%대↓…코스닥도 3%대↓

달러·원 환율 1504.9원으로 거래 시작

한국증시가 중동발 지정학 리스크(이란 전쟁 확전 우려)로 투자심리가 위축되며 23일 급락 출발했다.

23일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이날 오전 9시28분 기준 코스피지수는 전 거래일 대비 280.7포인트(4.86%) 내린 5500.45에 거래되고 있다. 코스피는 201.05포인트(3.48%) 내린 5580.15로 출발한 뒤 낙폭을 키웠다. 수급은 외국인이 8877억원, 기관이 6848억원어치를 각각 순매도하는 가운데 개인이 1조5250억원어치를 순매수 중이다. 한국거래소는 이날 장 초반 코스피200 선물 급락에 따라 프로그램 매도 호가 효력을 일시 정지하는 매도 사이드카를 발동했다.

업종별로는 하락 업종이 대부분이다. 오락·문화(-5.49%), 전기·전자(-4.23%), 증권(-4.23%), 제조(-3.76%), 보험(-3.63%), 금융(-3.60%), 통신(-3.20%), 운송장비·부품(-3.17%), 제약(-3.15%), 기계·장비(-2.76%), 의료정밀기기(-2.64%), 일반서비스(-2.60%), 화학(-2.52%) 등이 내렸다. 반면 비금속(2.62%), 건설(1.19%) 정도가 오름세다.

시가총액 상위 종목도 대부분 약세다. SK스퀘어 SK스퀘어 close 증권정보 402340 KOSPI 현재가 561,000 전일대비 47,000 등락률 -7.73% 거래량 397,064 전일가 608,000 2026.03.23 10:38 기준 관련기사 코스피, 5780선 마감…코스닥은 1.58% 상승 코스피, 2.73% 내린 5760선 마감…코스닥도 하락 코스피 장초반 2.76% 내린 5750선…코스닥도 하락 전 종목 시세 보기 (-9.05%), HD현대중공업 HD현대중공업 close 증권정보 329180 KOSPI 현재가 518,000 전일대비 41,000 등락률 -7.33% 거래량 112,644 전일가 559,000 2026.03.23 10:38 기준 관련기사 [실전재테크]방산·조선주…중동 포화 속 '수주·마진' 터진다 코스피, 1.72% 하락 마감…코스닥은 반등 코스피 3%대 하락 출발…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 (-6.98%), 미래에셋증권 미래에셋증권 close 증권정보 006800 KOSPI 현재가 63,000 전일대비 4,700 등락률 -6.94% 거래량 1,534,337 전일가 67,700 2026.03.23 10:38 기준 관련기사 까다로워진 투자 환경...신용미수대환, 추가 투자금 모두 연 5%대 금리로 까다로워진 투자 환경...그래도 기회는 있다? 4배 투자금을 연 5%대 금리로 조정장 속 기회 포착…투자금 더 활용하는 방법은? 최대 4배 투자금 연 5%대 전 종목 시세 보기 (-6.50%), SK하이닉스 SK하이닉스 close 증권정보 000660 KOSPI 현재가 952,000 전일대비 55,000 등락률 -5.46% 거래량 1,944,213 전일가 1,007,000 2026.03.23 10:38 기준 관련기사 외국인 순매도 속 선택적 매수…증시 수급 ‘선별 장세’ [굿모닝 증시]"전쟁·금리가 흔들고…반도체가 방향 가른다" [마켓 ING]중동 전쟁 충격에서 벗어나고 있는 코스피 전 종목 시세 보기 (-5.96%), 한화오션 한화오션 close 증권정보 042660 KOSPI 현재가 122,400 전일대비 6,700 등락률 -5.19% 거래량 531,074 전일가 129,100 2026.03.23 10:38 기준 관련기사 한화오션 "美계열사 주식 1645억원에 추가취득" 공시 코스피 12% 대폭락했던 날, 큰손 국민연금은 이 종목 '줍줍'했다 [실전재테크]방산·조선주…중동 포화 속 '수주·마진' 터진다 전 종목 시세 보기 (-5.73%), 두산에너빌리티 두산에너빌리티 close 증권정보 034020 KOSPI 현재가 104,000 전일대비 5,600 등락률 -5.11% 거래량 3,550,037 전일가 109,600 2026.03.23 10:38 기준 관련기사 중동발 리스크 확산...그래도 수혜주는 있다 전쟁 리스크 확산…에너지·방산·조선 업종 주목 또 사이드카…급등한 코스피, 5900 돌파(종합) 전 종목 시세 보기 (-5.47%), 삼성물산 삼성물산 close 증권정보 028260 KOSPI 현재가 281,000 전일대비 16,500 등락률 -5.55% 거래량 161,066 전일가 297,500 2026.03.23 10:38 기준 관련기사 목표주가 11% 상향된 '원전 금수저'는 [주末머니] 삼성물산 패션, 온·오프라인 동시 할인…'브랜드 데이' 봄맞이 행사 전쟁 불확실성에 적응하나…코스피 소폭 상승 마감 전 종목 시세 보기 (-5.38%), 현대모비스 현대모비스 close 증권정보 012330 KOSPI 현재가 379,000 전일대비 21,500 등락률 -5.37% 거래량 145,660 전일가 400,500 2026.03.23 10:38 기준 관련기사 [주末머니]'일잘러 로봇' 아틀라스 덕분에 뜨는 ○○○ [으라車車]현대모비스, 램프·범퍼 떼고 '로보틱스' 입는다 "투자하고 싶어도 자료가 없다" 코스닥 80% 보고서 '0건'…정보 양극화 심화 전 종목 시세 보기 (-5.37%), 삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 189,800 전일대비 9,600 등락률 -4.81% 거래량 15,531,924 전일가 199,400 2026.03.23 10:38 기준 관련기사 외국인 순매도 속 선택적 매수…증시 수급 ‘선별 장세’ 로보락, 차세대 거품 진공 물걸레 청소기 'F25 에이스 프로' 출시 [굿모닝 증시]"전쟁·금리가 흔들고…반도체가 방향 가른다" 전 종목 시세 보기 (-4.96%), 셀트리온 셀트리온 close 증권정보 068270 KOSPI 현재가 190,700 전일대비 11,300 등락률 -5.59% 거래량 363,800 전일가 202,000 2026.03.23 10:38 기준 관련기사 셀트리온 인천 공장서 노동자 추락사…중대재해 여부 조사 낙폭과대주에서 아이디어 얻었다면? 연 5%대 금리로 4배 투자금 활용 가능 셀트리온, '스테키마' AI 제형 캐나다 허가 획득 전 종목 시세 보기 (-4.90%) 등이 하락했다. 삼성생명 삼성생명 close 증권정보 032830 KOSPI 현재가 220,500 전일대비 11,000 등락률 -4.75% 거래량 174,150 전일가 231,500 2026.03.23 10:38 기준 관련기사 이찬진 금감원장 "지배구조 개선안, 다음 달 발표…오래 안 걸린다" 삼성생명·화재, 삼성전자 지분 1.5조원어치 매각 코스피, 0.48% 하락 마감…코스닥은 1.02%↑ 전 종목 시세 보기 (-5.18%), 신한지주 신한지주 close 증권정보 055550 KOSPI 현재가 92,000 전일대비 5,900 등락률 -6.03% 거래량 860,381 전일가 97,900 2026.03.23 10:38 기준 관련기사 이찬진 금감원장 "지배구조 개선안, 다음 달 발표…오래 안 걸린다" 금감원, 제2의 홍콩 ELS 막는다…"법대로면 4조 과징금, 재발 땐 감경 없다" 국민연금, 최윤범엔 '미행사'…고려아연 이사회, 8대6까지 좁혀질수도 전 종목 시세 보기 (-4.70%), KB금융 KB금융 close 증권정보 105560 KOSPI 현재가 146,900 전일대비 8,300 등락률 -5.35% 거래량 446,564 전일가 155,200 2026.03.23 10:38 기준 관련기사 이찬진 금감원장 "지배구조 개선안, 다음 달 발표…오래 안 걸린다" KB국민은행, 소비자보호위 신설…내부통제 체계구축·성과보상체계 손질 금감원, 제2의 홍콩 ELS 막는다…"법대로면 4조 과징금, 재발 땐 감경 없다" 전 종목 시세 보기 (-4.25%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 close 증권정보 012450 KOSPI 현재가 1,258,000 전일대비 62,000 등락률 -4.70% 거래량 111,832 전일가 1,320,000 2026.03.23 10:38 기준 관련기사 [주末머니]스페이스X가 쏘아 올린 공…우주항공株 주목 낙폭과대주에서 아이디어 얻었다면? 연 5%대 금리로 4배 투자금 활용 가능 [특징주]미국·이란 조기종전 기대감에...방산주 동반 약세 전 종목 시세 보기 (-4.39%) 등도 내림세다.

같은 시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 42.91포인트(3.69%) 내린 1118.61을 기록 중이다. 코스닥은 31.66포인트(2.73%) 내린 1129.86으로 출발한 뒤 낙폭을 키웠다. 외국인이 103억원, 기관이 182억원어치를 각각 순매도하고 있으며 개인은 355억원어치를 순매수 중이다.

코스닥 시가총액 상위 종목 가운데선 삼천당제약 삼천당제약 close 증권정보 000250 KOSDAQ 현재가 941,000 전일대비 34,000 등락률 +3.75% 거래량 182,069 전일가 907,000 2026.03.23 10:38 기준 관련기사 [특징주]코스닥 시총 1위 삼천당제약, 5일 연속 상승 행진…신고가 코스피, 5780선 마감…코스닥은 1.58% 상승 코스피 장초반 0.87% 올라 5780선 회복…코스닥도 상승 전 종목 시세 보기 (2.98%), 주성엔지니어링 주성엔지니어링 close 증권정보 036930 KOSDAQ 현재가 73,100 전일대비 300 등락률 +0.41% 거래량 1,956,936 전일가 72,800 2026.03.23 10:38 기준 관련기사 코스피, 4% 떨어져 5100대로…코스닥도 함께 하락 구리값 사상 최고치에 ETF 수익률 ‘껑충’…기회를 더 크게 살리려면 AI 칩 첨단화에 주목받는 유리기판 관련 종목은[클릭e종목] 전 종목 시세 보기 (2.61%), 펩트론 펩트론 close 증권정보 087010 KOSDAQ 현재가 345,500 전일대비 500 등락률 -0.14% 거래량 102,392 전일가 346,000 2026.03.23 10:38 기준 관련기사 또 사이드카…급등한 코스피, 5900 돌파(종합) 양 시장 상승출발…코스피 2% 넘게 올라 코스피, 1.72% 하락 마감…코스닥은 반등 전 종목 시세 보기 (0.58%) 등이 상승했다. 반면 로보티즈(-8.43%), 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 close 증권정보 277810 KOSDAQ 현재가 600,000 전일대비 59,000 등락률 -8.95% 거래량 128,362 전일가 659,000 2026.03.23 10:38 기준 관련기사 코스피, 5780선 마감…코스닥은 1.58% 상승 코스피, 2.73% 내린 5760선 마감…코스닥도 하락 코스피 장초반 2.76% 내린 5750선…코스닥도 하락 전 종목 시세 보기 (-8.35%), 에이비엘바이오 에이비엘바이오 close 증권정보 298380 KOSDAQ 현재가 172,000 전일대비 18,500 등락률 -9.71% 거래량 284,823 전일가 190,500 2026.03.23 10:38 기준 관련기사 에이비엘바이오, AACR서 ABL206·ABL209 포스터 발표 또 사이드카…급등한 코스피, 5900 돌파(종합) 양 시장 상승출발…코스피 2% 넘게 올라 전 종목 시세 보기 (-7.19%), 보로노이 보로노이 close 증권정보 310210 KOSDAQ 현재가 303,000 전일대비 21,500 등락률 -6.63% 거래량 37,084 전일가 324,500 2026.03.23 10:38 기준 관련기사 코스피·코스닥 장 초반 약세…변동성 장세 지속 코스피, 상승 출발 후 5680선 보합세…코스닥도 비슷 '전쟁·유가 쇼크'에 휘청…코스피, 5.96% 하락 마감 전 종목 시세 보기 (-6.47%), 코오롱티슈진 코오롱티슈진 close 증권정보 950160 KOSDAQ 현재가 92,800 전일대비 5,400 등락률 -5.50% 거래량 203,966 전일가 98,200 2026.03.23 10:38 기준 관련기사 코스피, 1.72% 하락 마감…코스닥은 반등 코스피 3%대 하락 출발…코스닥도 약세 '전쟁 끝나나' 기대감에…코스피 5% 상승 마감 전 종목 시세 보기 (-5.40%), 에코프로 에코프로 close 증권정보 086520 KOSDAQ 현재가 143,100 전일대비 7,800 등락률 -5.17% 거래량 556,998 전일가 150,900 2026.03.23 10:38 기준 관련기사 [특징주]코스닥 시총 1위 삼천당제약, 5일 연속 상승 행진…신고가 코스피, 5780선 마감…코스닥은 1.58% 상승 코스피 장초반 0.87% 올라 5780선 회복…코스닥도 상승 전 종목 시세 보기 (-5.30%), 케어젠 케어젠 close 증권정보 214370 KOSDAQ 현재가 105,100 전일대비 6,900 등락률 -6.16% 거래량 37,246 전일가 112,000 2026.03.23 10:38 기준 관련기사 코스피·코스닥 장 초반 약세…변동성 장세 지속 전쟁 불확실성에 적응하나…코스피 소폭 상승 마감 '전쟁 끝나나' 기대감에…코스피 5% 상승 마감 전 종목 시세 보기 (-5.27%), 알테오젠 알테오젠 close 증권정보 196170 KOSDAQ 현재가 330,500 전일대비 23,000 등락률 -6.51% 거래량 143,711 전일가 353,500 2026.03.23 10:38 기준 관련기사 코스피, 5780선 마감…코스닥은 1.58% 상승 코스피 장초반 0.87% 올라 5780선 회복…코스닥도 상승 코스피, 2.73% 내린 5760선 마감…코스닥도 하락 전 종목 시세 보기 (-5.09%), 에코프로비엠 에코프로비엠 close 증권정보 247540 KOSDAQ 현재가 181,600 전일대비 10,300 등락률 -5.37% 거래량 184,832 전일가 191,900 2026.03.23 10:38 기준 관련기사 코스피, 5780선 마감…코스닥은 1.58% 상승 낙폭과대주에서 아이디어 얻었다면? 연 5%대 금리로 4배 투자금 활용 가능 코스피 장초반 0.87% 올라 5780선 회복…코스닥도 상승 전 종목 시세 보기 (-5.05%) 등이 하락했다. 원익IPS 원익IPS close 증권정보 240810 KOSDAQ 현재가 121,900 전일대비 3,100 등락률 -2.48% 거래량 213,824 전일가 125,000 2026.03.23 10:38 기준 관련기사 전쟁 불확실성에 적응하나…코스피 소폭 상승 마감 [클릭 e종목]"원익IPS, 삼성·SK 투자 수혜…목표주가↑" '전쟁·유가 쇼크'에 휘청…코스피, 5.96% 하락 마감 전 종목 시세 보기 (-4.32%), 리가켐바이오 리가켐바이오 close 증권정보 141080 KOSDAQ 현재가 195,800 전일대비 17,200 등락률 -8.08% 거래량 220,825 전일가 213,000 2026.03.23 10:38 기준 관련기사 리가켐바이오, AACR서 차세대 BCMA ADC 전임상 결과 발표 '코스닥 액티브 ETF' 삼국지… 편입종목 많이 다르네 [특징주]리가켐바이오, 밸류에이션 매력 평가에 5%↑ 전 종목 시세 보기 (-4.23%), HLB HLB close 증권정보 028300 KOSDAQ 현재가 49,450 전일대비 2,250 등락률 -4.35% 거래량 270,588 전일가 51,700 2026.03.23 10:38 기준 관련기사 HLB그룹, AACR '플레너리 구두 발표'로 글로벌 주목…연구 4건 발표 HLB그룹, AACR서 계열사 2곳 항암 파이프라인 연구 성과 발표 코스닥 3%대 반등…코스피는 보합권 전 종목 시세 보기 (-3.87%), 이오테크닉스 이오테크닉스 close 증권정보 039030 KOSDAQ 현재가 440,000 전일대비 10,500 등락률 +2.44% 거래량 57,028 전일가 429,500 2026.03.23 10:38 기준 관련기사 코스피·코스닥 장 초반 약세…변동성 장세 지속 전쟁 불확실성에 적응하나…코스피 소폭 상승 마감 '전쟁·유가 쇼크'에 휘청…코스피, 5.96% 하락 마감 전 종목 시세 보기 (-3.14%), 우리기술 우리기술 close 증권정보 032820 KOSDAQ 현재가 28,350 전일대비 50 등락률 -0.18% 거래량 12,421,429 전일가 28,400 2026.03.23 10:38 기준 관련기사 기회 잡았다면 제대로 나서야...최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로 까다로워진 투자 환경...신용미수대환, 추가 투자금 모두 연 5%대 금리로 까다로워진 투자 환경...그래도 기회는 있다? 4배 투자금을 연 5%대 금리로 전 종목 시세 보기 (-2.82%)도 약세다.

최근 글로벌 증시는 미·이란 전쟁 전개 방향에 따라 수시로 급변하고 있다. 지난 20일(현지시간) 뉴욕증시는 도널드 트럼프 미국 대통령의 지상군 투입 검토 보도 이후 일제히 하락했다. 다우존스30 산업평균지수는 전장 대비 443.96포인트(0.96%) 내린 4만5577.47, S&P500지수는 1.51% 하락한 6506.48, 나스닥지수는 2.01% 내린 2만1647.61에 마감했다.

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한편 이날 달러·원 환율은 전 거래일보다 4.3원 오른 1504.9원으로 거래를 시작했다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



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