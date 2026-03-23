'베이스볼 매실 그린 티' 등 출시

야구공 모양 '복조리 키링' 증정 이벤트

스타벅스 코리아가 KBO 리그 시즌 개막을 맞아 27일부터 신규 음료·푸드·굿즈를 선보인다고 23일 밝혔다.

스타벅스는 우선 '베이스볼 매실 그린 티'를 신규 음료로 선보인다. 매실 베이스에 야구공을 연상시키는 보바 토핑을 넣은 티 음료다.

스타벅스 코리아가 KBO 리그 시즌 개막을 맞아 27일부터 신규 음료·푸드·굿즈를 선보인다고 23일 밝혔다.(사진제공=스타벅스 코리아) AD 원본보기 아이콘

야구장 등에서 먹을 수 있는 푸드 2종도 출시한다. '베이스볼 미트 칠리 핫도그'는 브리오슈 번 사이에 소시지와 미트 칠리, 사워크림 소스를 넣고 그릴드 베지터블과 치즈로 맛을 냈다. '베이스볼 팝콘&프레첼'은 야구공 모양의 버터 팝콘과 프레첼이 혼합된 간식으로, 베어리스타가 그려진 대용량 패키지에 담았다. 또 8개 구단별로 야구를 즐기는 다양한 모습의 베어리스타 스티커 32종이 패키지 안에 랜덤으로 담겨있다.

컬래버레이션 굿즈도 만나볼 수 있다. 텀블러와 캔쿨러 2가지 기능을 갖추고 있는 '캔쿨러 텀블러'는 팀 슬로건과 응원타월을 형상화한 키체인이 결합돼 있어 야구 직관 시 유용하게 사용할 수 있다. 또 8개 구단의 구단별 유니폼을 착용한 '베어리스타 키체인'과 각 구단의 야구 모자를 착용한 '베어리스타 캡 머그', 팀 로고로 디자인된 '스트로참 세트' 등을 함께 선보인다.

스타벅스 코리아가 KBO 리그 시즌 개막을 맞아 27일부터 신규 음료·푸드·굿즈를 선보인다고 23일 밝혔다.(사진제공=스타벅스 코리아) 원본보기 아이콘

KBO 협업 굿즈는 각 구단이 지역을 기반으로 운영되는 특징을 반영해 상품별 판매처를 다르게 운영한다. 구단별 연고지 매장에서는 해당 구단의 상품을 중심으로 판매하며, 서울 지역 매장과 '더제주송당파크R점', '더춘천의암호R점', 온라인 채널에서는 8개 구단의 모든 상품을 판매한다. 매장에서는 1인 1회 품목별 최대 2개씩 구매가 가능하다. 상세한 판매 정보는 애플리케이션(앱)과 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

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스타벅스는 이번 KBO 컬래버레이션을 기념해 야구팬들과 함께할 특별한 이벤트도 마련했다. 이달 27일부터 전국 매장에서 제조 음료 1종 이상을 포함해 3만 원 이상 구매 시 야구공 모양의 귀여운 '복조리 키링'을 선착순으로 증정한다. 매장에서 파트너에게 직접 주문하거나 사이렌 오더로 주문 시 1인 1회 최대 2개까지 증정받을 수 있다.

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스타벅스 앱 온라인 스토어에서는 27일부터 KBO 협업 상품을 포함해 3만 원 이상 구매 시 '복조리 키링'을 선착순으로 증정한다. 이 외에도 다음 달 1일부터 풍성한 혜택을 제공하는 '랜더스 쇼핑 페스타'를 전국 매장과 온라인 스토어에서 진행한다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



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