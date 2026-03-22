슬로베니아 총선이 22일(현지시간) 야당이 근소하게 앞선 가운데 시작됐다.

총선 투표하는 슬로베니아 시민들. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

로이터통신 등에 따르면 이날 오전 7시 전국 투표가 시작돼 오후 7시까지 진행된다. 투표 종료 직후 출구조사가 발표될 예정이다.

여론조사에서는 야네즈 얀샤가 이끄는 민족주의 성향의 야당 슬로베니아민주당(SDS)이 다소 우위를 점하고 있는 것으로 나타났다. 보수 진영이 앞섰던 선거 초반과 달리 최근 격차가 좁혀지며 접전 양상으로 흐르고 있다.

얀샤 대표는 도널드 트럼프 미국 대통령과 빅토르 오르반 헝가리 총리와 가까운 인물로, 총리 재임 시절 유럽연합(EU)과 잦은 갈등을 빚은 바 있다.

집권 여당은 로베르토 골로프 현 총리 재임 기간 동성 결혼 합법화 등 자유주의 정책을 추진해왔다.

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이번 선거에서는 얀샤 대표가 지난해 12월 이스라엘 첩보기업 관계자를 만났다는 의혹이 변수로 떠올랐다.

이지예 기자 easy@asiae.co.kr



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