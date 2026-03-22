21일 방탄소년단 컴백쇼 공무원 1만명 투입

10만4000명 vs 4만2000명 예측치 밑돌아

21일 서울 광화문 광장에서 열린 'BTS 컴백 라이브: 아리랑' 공연 모습. 사진공동취재단 AD 원본보기 아이콘

그룹 방탄소년단(BTS)의 광화문 복귀 공연이 안전사고 없이 무사히 마무리됐으나 당초 예상에 못 미치는 인파가 몰리면서 정부와 경찰의 예측 실패와 과잉 대응을 둘러싼 비판이 나온다.

22일 행정안전부와 서울시 등에 따르면 전날 광화문 일대에서 연 BTS 공연에 실제 모인 인원은 기관별로 차이를 보였다. 주최 측인 하이브는 약 10만4000명이 모였다고 추산했다. 이는 티켓 예매자 수와 통신 3사, 알뜰폰 이용자, 외국인 관람객 수를 종합한 추정치다.

반면 서울시는 실시간 도시 데이터를 통해 4만~4만2000명 수준으로 집계했다. 행정안전부의 인파 관리 시스템은 약 6만2000명(공무원 1만명 포함)이 모인 것으로 추산했다. 이는 공연 전 경찰과 서울시가 내놓은 최대 26만~30만명이라는 예측치의 절반에도 못 미치는 수치다.

특히 당국이 마련한 2만2000여석 규모의 객석 구역에서도 빈 좌석을 목격했다는 주장이 나오면서 현장의 체감 인원은 더욱 적었다는 분석이 힘을 얻고 있다. 암표 방지를 위한 엄격한 본인 확인 절차와 여러 차례 이어진 보안 검색이 관객의 빠른 입장을 방해하거나 시민들의 발길을 돌리게 했다는 설명이다.

21일 서울 광화문 광장에서 열린 'BTS 컴백 라이브: 아리랑' 공연 모습. 사진공동취재단 원본보기 아이콘

문제는 이 같은 예측 실패가 대규모 공공 인력 동원으로 이어졌다는 점이다. 이날 현장에는 경찰 6700명, 서울시 2600명 등 공무원과 공공기관 종사자만 1만명 넘게 투입했다. 전체 안전 인력 1만5500명 중 3분의 2가 공공 인력이었던 셈이다. 이들을 위해 지출한 초과근무 수당만 최소 4억4000만원에 달할 것으로 보인다.

26만명 인파를 대비해 물량을 대폭 늘렸던 편의점 점주들은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 쌓여 있는 재고를 하소연하기도 했다. 대규모 검문 검색과 인파 통제로 시민 이동이 제한되면서 오히려 손님의 발길이 끊겼다는 목소리도 나온다.

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AP통신은 "당국이 2022년 핼러윈 참사 이후 안전에 신경을 쓰고 있지만, 통제가 지나쳐 광화문 공연이 의미하는 상징성이 훼손됐다는 비판이 나온다"고 전했다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



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