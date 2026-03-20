농협은행, 생산적 금융 집중…'기업금융 전문센터' 확대

본점 영업1부 신설·기업전문센터 확대

강태영 "미래성장산업·혁신기업 육성"

NH농협은행은 서울시 종로구 소재 NH금융타워에 생산적 금융 확대를 위한 본점 영업1부를 신규 개점했다고 20일 밝혔다.

이번 개점을 통해 농협은행은 첨단전략산업, 지역특화산업, 창업·벤처기업 등 실물경제 핵심 분야에 대한 집중 지원을 강화해 기업 성장 단계 맞춤형 금융지원 체계를 구축하겠다는 구상이다.

농협은행은 생산적금융을 확대를 위해 5년간 모험자본분야(1조2000억원), 투·융자분야(63조5000억원), 포용금융분야(11조6000억원), 국민성장펀드(5000억원)에 총 76조8000억원을 신규 공급할 계획이다.

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농협은행은 경기도 성남시 판교와 인천 연수구 송도에 IT·반도체 산업과 제약·바이오 산업 지원 기업금융 전문센터를 확대 운영할 계획이다.

강태영 농협은행장은 "기업금융 전문센터 확대는 단순한 점포 신설을 넘어, 미래 성장산업과 혁신기업을 육성하기 위한 생산적 금융 실행 거점을 구축하는 것"이라며"적극적인 금융지원을 통해 국민경제 활성화에 기여하는 생산적 금융을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



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