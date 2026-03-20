한국토지주택공사(LH)는 군포 산본신도시 내 선도지구인 9-2구역의 사업시행자로 지정됐다고 20일 밝혔다.


이 구역은 노후계획도시 정비 및 지원에 관한 특별법에 따라 지난해 12월 특별정비구역으로 지정됐다. 1기 신도시 내 LH 참여 선도지구 가운데 가장 먼저 정비구역으로 지정됐으며 이후 3개월 만에 시행자 지정도 가장 먼저 했다. 기존 1862가구를 3376가구 규모로 재건축하는 사업이다.

군포산본 선도지구 9-2구역 조감도. LH 제공

군포산본 선도지구 9-2구역 조감도. LH 제공

AD
원본보기 아이콘

이번에 사업시행자 지정에 이어 다음 달 중 주민대표회의와 사업시행협약을 맺기로 했다. 주민과 협력해 시공자 선정, 사업시행인가 및 관리처분계획 등 후속 절차를 밟을 예정이다.

강오순 LH 지역균형본부장은 "1기 신도시 최초로 이뤄진 군포 산본 특별정비구역의 사업시행자 지정은 주민 의지와 공공의 지원이 맞물린 성과"라며 "1기 신도시 재정비의 성공적인 모델이 될 수 있도록 하겠다"라고 말했다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

"난 BTS 관심도 없는데"…일은 국가가 하고 수익은 넷플릭스·하이브로? "난 BTS 관심도 없는데"…일은 국가가 하고 수익은...
AD

한편 LH는 예비사업시행자로 참여하고 있는 군포 산본11구역에 대해 시행자 지정 신청을 지난 10일 마쳤다. 지정 후 주민대표회의와 협력해 후속 절차를 밟기로 했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr
View English Article

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
두근두근 설렘, 나는 어떤 캔디?

두근두근 설렘, 나는 어떤 캔디?

사탕으로 알아보는 나의 소비 유형 테스트

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈