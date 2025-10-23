우진비앤지, 인체원료의약품 '락토바실루스 스포로게네스균 동결건조배양물' 품목허가 획득

동물용의약품 바이오 전문기업 우진비앤지 우진비앤지 018620 | 코스닥 증권정보 현재가 881 전일대비 1 등락률 +0.11% 거래량 10,425 전일가 880 2025.10.23 10:07 기준 관련기사 우진비앤지, 중남미 동물용의약품 시장 진출 가속화우진비앤지 "상반기 별도 영업익 17억…전년比 126% ↑"우진비앤지, ASV2025 참석…"돼지 인플루엔자 백신 성과 발표" 전 종목 시세 보기 close 가 식품의약품안전처로부터 인체원료의약품 '락토바실루스 스포로게네스균(Lactobacillus sporogenes)의 동결건조배양물' 품목허가를 획득했다고 23일 밝혔다.

이번 품목은 소화기계 질환에 사용되는 정장제(생균제제) 원료로 활용된다.

락토바실루스 스포로게네스균은 내열성과 내산성이 우수해 장내에서 안정적으로 생존·정착할 수 있는 균주로, 장내 미생물 균형을 개선해 소화기 건강 유지 및 설사 완화, 장내 환경 개선 등에 도움을 준다.

우진비앤지가 이번 품목허가를 획득해 현재 국내에는 2개 업체만이 동일 균주 기반 원료의약품에 대한 제조 허가를 보유하고 있으며, 그동안 주로 해외 수입에 의존하던 원료를 국산화함으로써 공급 안정성 및 가격 경쟁력을 동시에 확보하게 됐다.

특히 국내 동일 균주 원료 시장은 약 30억원 규모로 추정되며, 향후 수입 대체 효과와 함께 국내 제약사의 안정적인 원료 확보를 위한 수요가 기대된다.

아울러 이번 허가는 우진비앤지의 전문화된 미생물 배양 및 동결건조 기술을 또 한차례 인체용 원료의약품 분야로 확장한 사례이다.

우진비앤지 관계자는 "이번 품목허가는 당사의 미생물 배양 및 제제화 기술력이 인체 원료 분야에서도 경쟁력을 인정받은 사례"라며 "향후 지속적인 연구개발과 품질 고도화를 통해 국내외 제약사와의 협력 기반을 확대하겠다"고 전했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



