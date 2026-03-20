과거 음주운전 강도 높은 비판 발언 재확산

유튜브 채널 운영하며 정치 이슈 발언

서울 강남에서 음주운전을 한 혐의로 입건된 정치 유튜버 성제준 씨를 둘러싼 논란이 일고 있다. 무엇보다 성씨가 과거 음주운전 문제를 강하게 비판해 온 사실이 알려지면서 '내로남불(내가 하면 로맨스, 남이 하면 불륜)' 논란이 불거지는 양상이다.

19일 서울 강남경찰서는 도로교통법 위반(음주운전) 혐의로 성씨를 입건했다고 밝혔다.

성제준 씨는 지난 16일 오후 9시께 서울 강남구 청담동 일대에서 술을 마신 뒤 자신의 포르쉐 승용차를 운전한 혐의를 받고 있다. 당시 성씨의 혈중알코올농도는 면허 정지 수준이었던 것으로 전해졌다. 성제준 인스타그램 AD 원본보기 아이콘

경찰에 따르면 성씨는 지난 16일 오후 9시께 서울 강남구 청담동 일대에서 술을 마신 뒤 자신의 포르쉐 승용차를 운전한 혐의를 받고 있다. 당시 성씨의 혈중알코올농도는 면허 정지 수준이었던 것으로 전해졌다. 현행법상 혈중알코올농도 0.03% 이상이면 면허 정지, 0.08% 이상이면 면허 취소 처분을 받는다. 경찰은 조만간 성씨를 소환해 정확한 음주 경위와 운전 거리, 추가 위반 여부 등을 조사할 계획이다.

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이번 사건이 특히 주목받는 이유는 성씨의 과거 발언 때문이다. 성씨는 평소 자신의 유튜브 채널을 통해 정치 및 사회 이슈에 대해 적극적으로 의견을 밝혀온 인물로, 음주운전에 대해서도 강도 높은 비판을 이어왔다. 특히, 지난 2024년 8월에는 '충격 음주운전 이재명 망했다'는 제목의 영상을 게시하며 특정 정치인을 강하게 비판했다. 당시 그는 "음주운전하면 딱 떠오르는 게 이재명이다. 고유명사다"라며 "이재명 대표하면 음주운전이 떠오른다"고 발언했다. 이 같은 발언은 당시에도 과격하다는 평가를 받았지만, 지지층 사이에서는 공감을 얻기도 했다.

성씨는 평소 자신의 유튜브 채널을 통해 정치 및 사회 이슈에 대해 적극적으로 의견을 밝혀온 인물로, 음주운전에 대해서도 강도 높은 비판을 이어왔다. 유튜브 채널 '성제준TV' 원본보기 아이콘

그러나 이번 음주운전 적발 사실이 알려지면서 해당 발언은 역풍으로 돌아왔다. 누리꾼들은 "남을 그렇게 비판하더니 본인이 같은 일을 했다", "비판할 자격이 있느냐"는 등의 비판이 잇따르고 있다. 일부 이용자들은 과거 영상 캡처를 공유하며 성씨의 발언과 현재 상황을 비교하기도 했다. 성씨는 화장품 브랜드를 운영하는 사업가로도 알려져 있다. 유튜브 활동과 함께 사업을 병행하며 일정한 인지도를 쌓아왔으나, 이번 사건으로 인해 브랜드 이미지에도 타격이 불가피할 것으로 보인다.

방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr



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