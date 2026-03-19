홍태용 경남 김해시장이 오는 6월 3일 치러지는 제9회 전국동시지방선거에서 김해시장 후보로 단수공천 됐다.

국민의힘 중앙당 공천관리위원회는 지난 18일 "홍 시장은 지역 경제 활성화와 소통 행정을 통해 김해의 새로운 도약을 이끌어 왔다"며 단수공천 배경을 설명했다.

이어 "홍 시장은 역사와 첨단이 어우러진 명품 도시 김해의 100년 미래를 설계하고 시민이 체감할 수 있는 지역 경제 부흥을 실현할 탁월한 실천력을 지녔다"며 후보 적임자임을 강조했다.

홍태용 경남 김해시장. 김해시 제공 AD 원본보기 아이콘

앞서 국민의힘은 지난달 인구 50만명 이상이거나 최고위가 의결한 자치구·시·군의 기초단체장 및 비례대표 시·도의원 후보자를 시도당이 아닌 중앙당 공관위가 공천할 수 있도록 관련 규정을 개정했다.

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김해시는 인구 50만명 이상으로 중앙당에서 공천을 결정했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



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