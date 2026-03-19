강원도, 상반기 70% 신속 집행

행안부 제시 규모보다 상향 설정

2027년도 국비10조7000억 설정

사회간접자본·미래산업 등 중점

강원특별자치도(도지사 김진태)는 19일 도청 신관 소회의실에서 '신속집행 및 국비확보 통합 전략회의'를 개최했다.

김진태 강원특별자치도지사가 19일 도청 신관 소회의실에서 '신속집행 및 국비확보 통합 전략회의'를 개최하고 있다. 강원도 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 회의에는 김진태 도지사를 비롯하여 경제부지사, 실국장 등이 참석해 실국별 상반기 신속집행 계획과 내년도 국비확보 목표액을 점검하고, 주요 국비 사업에 대한 정부 대응 방안을 집중 논의했다.

도는 이번 통합 전략회의를 시작으로 상반기 4조4267억원 규모의 신속집행을 본격 추진하여 지역경제에 활력을 불어넣을 계획이다.

목표액 4조4267억원은 올해 행정안전부에서 제시한 3조9874억원(대상액의 63%) 보다 4393억 (7%)를 상향한 규모다.

이를 위해 '신속집행 추진단'을 중심으로 실국별 집행상황을 상시 점검하고, 30억원 이상 대규모 투자사업을 중점 관리하는 등 집행률 제고에 행정력을 집중할 계획이다.

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아울러, 도는 전년 확보액(10조2600억원) 보다 4.3% 증액된 국비 10조7000억원 확보를 목표로 미래산업 육성과 사회간접자본(SOC) 확충 등 핵심 현안을 중심으로 국비 확보 활동을 본격 추진할 계획이다.

김진태 강원특별자치도지사가 19일 도청 신관 소회의실에서 '신속집행 및 국비확보 통합 전략회의'를 개최하고 있다. 강원도 제공 원본보기 아이콘

김진태 지사는 "내년도 국비 확보 목표액은 10조7000억원, 조기집행 목표는 상반기 중 70% 이상으로 설정했다"며 "경기 활성화 등 도민 체감으로 이어질 수 있도록 집행 속도와 효율을 함께 높여 나가야 한다"고 당부했다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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