연말 연체채권 정리 영향

올해 1월 국내 은행의 연체율이 다시 상승한 것으로 나타났다. 이는 지난해 연말 대규모 연체채권 정리에 따른 기저효과로 분석된다.


은행 1월 연체율 다시 상승한 0.56%
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20일 금융감독원이 발표한 '1월말 국내은행의 원화대출 연체율 현황 잠정치'에 따르면, 1개월 이상 원리금이 연체된 비율은 0.56%로 지난해 12월말(0.5%)보다 0.06%포인트 높아졌다. 전년 같은 달(0.53%) 대비로도 0.03%포인트 오른 수치다.

신규 연체채권은 증가한 반면 연체채권 정리 규모는 감소하면서 전체 연체율이 한 달 만에 상승 전환했다. 1월 신규 연체채권 발생액은 2조8000억원으로 전월 대비 4000억원 늘었고, 같은 기간 연체채권 정리 규모는 1조3000억원으로 전월보다 3조8000억원 감소했다. 이에 신규 연체율은 0.11%로 전월 대비 0.01%포인트 상승했다. 일반적으로 분기 말에는 연체채권 정리 규모가 확대되며 연체율이 하락하고, 다음 달 다시 상승하는데 이번에도 같은 흐름이 이어졌다.


부문별로 보면 기업대출 연체율은 1월 말 0.67%로 전월보다 0.08%포인트 상승했다. 대기업 대출 연체율은 0.01%포인트 오른 0.13%, 중소기업 대출 연체율은 0.1%포인트 상승한 0.82%로 집계됐다. 중소기업 대출 가운데 중소법인 연체율은 0.89%, 개인사업자 연체율은 0.71%였다. 이는 전월 말보다 각각 0.1%포인트, 0.08%포인트 오른 수준이다.

가계대출 연체율은 0.42%로 전월 말보다 0.04%포인트 상승했다. 주택담보대출 연체율은 0.29%로 같은 기간 0.02%포인트, 주담대를 제외한 가계대출(신용대출 등)은 0.84%로 0.09%포인트 올랐다.

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금감원 관계자는 "중동 상황 등 대내외 경제 불확실성이 확대되고 있는 만큼 취약업종을 중심으로 은행권 자산 건전성을 지속적으로 모니터링하겠다"며 "연체율이 안정적인 수준에서 관리될 수 있도록 부실채권 상·매각과 손실흡수능력 확충 등 적극적인 건전성 관리를 유도할 예정"이라고 말했다.


권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr
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