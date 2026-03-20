은행 1월 연체율 다시 상승한 0.56%

연말 연체채권 정리 영향

올해 1월 국내 은행의 연체율이 다시 상승한 것으로 나타났다. 이는 지난해 연말 대규모 연체채권 정리에 따른 기저효과로 분석된다.

20일 금융감독원이 발표한 '1월말 국내은행의 원화대출 연체율 현황 잠정치'에 따르면, 1개월 이상 원리금이 연체된 비율은 0.56%로 지난해 12월말(0.5%)보다 0.06%포인트 높아졌다. 전년 같은 달(0.53%) 대비로도 0.03%포인트 오른 수치다.

신규 연체채권은 증가한 반면 연체채권 정리 규모는 감소하면서 전체 연체율이 한 달 만에 상승 전환했다. 1월 신규 연체채권 발생액은 2조8000억원으로 전월 대비 4000억원 늘었고, 같은 기간 연체채권 정리 규모는 1조3000억원으로 전월보다 3조8000억원 감소했다. 이에 신규 연체율은 0.11%로 전월 대비 0.01%포인트 상승했다. 일반적으로 분기 말에는 연체채권 정리 규모가 확대되며 연체율이 하락하고, 다음 달 다시 상승하는데 이번에도 같은 흐름이 이어졌다.

부문별로 보면 기업대출 연체율은 1월 말 0.67%로 전월보다 0.08%포인트 상승했다. 대기업 대출 연체율은 0.01%포인트 오른 0.13%, 중소기업 대출 연체율은 0.1%포인트 상승한 0.82%로 집계됐다. 중소기업 대출 가운데 중소법인 연체율은 0.89%, 개인사업자 연체율은 0.71%였다. 이는 전월 말보다 각각 0.1%포인트, 0.08%포인트 오른 수준이다.

가계대출 연체율은 0.42%로 전월 말보다 0.04%포인트 상승했다. 주택담보대출 연체율은 0.29%로 같은 기간 0.02%포인트, 주담대를 제외한 가계대출(신용대출 등)은 0.84%로 0.09%포인트 올랐다.

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금감원 관계자는 "중동 상황 등 대내외 경제 불확실성이 확대되고 있는 만큼 취약업종을 중심으로 은행권 자산 건전성을 지속적으로 모니터링하겠다"며 "연체율이 안정적인 수준에서 관리될 수 있도록 부실채권 상·매각과 손실흡수능력 확충 등 적극적인 건전성 관리를 유도할 예정"이라고 말했다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr



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