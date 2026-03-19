해상풍력 연계 산업 발굴 본격화

전남광주통합특별시 출범에 앞서 진도군이 전담조직을 구성하고 통합준비에 나섰다. 진도군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 진도군이 전남·광주통합특별시 출범에 대비해 전담조직을 구성하고 미래 성장 전략 마련에 나섰다.

전남 진도군은 19일 군청 회의실에서 전남광주통합특별시 대응 전담조직(TF) 회의를 열고 통합특별시 출범에 따른 정책 환경 변화에 선제적으로 대응하기 위한 전략사업 발굴과 대응 체계를 점검했다고 밝혔다.

이날 회의에서는 3.6기가와트(GW) 규모의 진도해상풍력 집적화단지를 기반으로 한 연계 산업 발굴 방향도 함께 논의됐다.

전남 진도군은 정책기획, 행정지원, 지역개발, 특화산업, 관광문화 등 5개 분야로 TF를 구성했다. 전담조직은 통합특별시 대응 종합전략 수립을 비롯해 기반시설 확충과 농수산·에너지 산업 육성, 체류형 관광 인프라 확대 등 실질적인 지역발전 사업 발굴에 집중할 계획이다.

특히 정부가 통합특별시 출범과 관련해 약 20조 원 규모의 재정 지원과 정책 지원을 검토 중인 만큼, 이에 부합하는 사업을 선제적으로 발굴해 국가계획과 통합특별시 중장기 계획에 반영한다는 방침이다.

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전남 진도군 관계자는 "통합특별시 출범은 진도군 발전을 앞당길 중요한 기회"라며 "TF를 중심으로 사업 발굴부터 정책 반영, 국비 확보까지 전 과정에 선제적으로 대응해 나가겠다"고 말했다.

호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



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