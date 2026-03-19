카페·전시관·주민쉼터 갖춘 복합문화공간 조성

1911년 개교 명문학교…역사 문화공간 재생

나주시가 ‘남평북초등학교 테마공원’을 조성하고 개원식을 개최했다. 나주시 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 나주시가 폐교된 남평북초등학교를 역사와 문화가 어우러진 테마공원으로 새롭게 조성한다. 지역의 새로운 관광 문화 거점으로 육성한다는 방침이다.

나주시는 19일 남평읍 광촌리 507번지 일원 옛 남평북초등학교 부지를 리모델링해 카페와 전시관, 주민 쉼터 등을 갖춘 '남평북초등학교 테마공원'을 조성하고 개원식을 개최했다고 밝혔다.

이번 사업은 폐교된 학교가 지닌 역사와 교육적 가치를 보존하면서 지역 주민과 관광객이 함께 이용할 수 있는 문화 휴식 공간을 조성하기 위해 추진됐다.

남평북초등학교는 1911년 남평학교조합 설립 남평심상고등소학교로 개교해 지역 교육의 중심 역할을 해왔다.

1921년 남평 동사리 관덕정 부지로 이전한 뒤 남평공립심상고등소학교와 남평북국민학교로 명칭을 바꾸며 호남 지역의 대표적인 명문 학교로 자리 잡았다.

2006년까지 총 2,529명의 졸업생을 배출하며 지역 인재 양성의 산실 역할을 했으나 학령인구 감소 등의 영향으로 2007년 폐교됐다.

나주시는 이처럼 오랜 역사와 추억이 담긴 학교 공간을 보존하고 활용하기 위해 남평북초등학교 테마공원 조성사업을 추진했다.

사업은 남평읍 광촌리 507번지 일원 8,482㎡ 부지에 건축물 4동, 연면적 847㎡ 규모로 진행됐으며 총사업비 24억 원(도비 12억 원, 시비 12억 원)이 투입됐다.

2020년 11월 지방이양 문화관광자원 개발사업으로 확정된 이후 2025년 1월 공사를 시작해 2026년 3월 리모델링 공사를 완료했다.

리모델링을 통해 기존 학교 건물은 새로운 문화 공간으로 재탄생했다.

옛 교사였던 제1동(583㎡)은 방문객들이 휴식을 즐길 수 있는 카페 공간으로 조성됐으며 급식동이었던 제2동(165㎡)은 학교의 역사와 지역 이야기를 담은 전시 공간으로 활용된다. 또 유치원동(57㎡)은 운영 사무공간으로 창고동(50㎡)은 지역 주민들이 자유롭게 이용할 수 있는 주민 쉼터로 조성됐다.

나주시는 이번 사업을 통해 남평북초등학교에 담긴 교육과 공동체의 기억을 보존하면서 지역 관광자원으로 활용할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

앞으로 남평북초등학교 테마공원을 지역 역사와 문화, 관광이 어우러진 공간으로 발전시켜 새로운 100년의 이야기를 이어갈 계획이다.

AD

나주시 관계자는 "격동의 세월 속에서도 호남의 명문으로 자리했던 남평북초등학교 교정에는 수많은 추억과 이야기가 담겨 있다"며 "교정의 나무 한 그루와 흙 한 줌에 담긴 기억을 보존해 시민과 관광객이 함께 찾는 문화공간으로 자리 잡을 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

호남취재본부 조형주 기자 jjhj3497@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>