국민 암예방수칙 안내·국가암검진 참여 독려

화순전남대학교병원 광주전남지역암센터가 제19회 암예방의 날을 맞아 구례오일시장에서 지역민을 대상으로 '암 예방 합동 캠페인'을 진행했다. 화순전남대병원 제공 AD 원본보기 아이콘

화순전남대학교병원 광주전남지역암센터는 제19회 암예방의 날을 맞아 구례오일시장에서 지역민을 대상으로 '암 예방 합동 캠페인'을 진행했다고 19일 밝혔다.

이번 캠페인은 암에 대한 지역민의 이해를 높이고, 예방과 조기진단·조기 치료의 중요성을 알리기 위해 마련됐다. 특히 전년도 광주·전남 암 관리사업 평가대회에서 전라남도 최우수기관으로 선정된 구례군 보건의료원과 함께 진행해 의미를 더했다.

이날 행사에는 광주전남지역암센터를 비롯해 전남도, 구례군 보건의료원, 국민건강보험공단 광주전라제주지역본부, 전남금연지원센터, 광주전남권역암생존자통합지지센터 등이 참여해 지역사회로 찾아가는 합동 캠페인을 펼쳤다.

행사 현장에서는 지역민을 대상으로 국민 암예방수칙 안내와 국가암검진 참여 독려, 흡연과 암의 연관성 교육, 폐활량 검사, 이차암 예방 홍보 등 다양한 건강 정보를 제공해 큰 호응을 얻었다.

권동득 광주전남지역암센터 소장은 "국민 암예방수칙의 생활화와 정기적인 암 조기 검진 실천이 무엇보다 중요하다"며 "앞으로도 다양한 암 관리 사업을 통해 지역사회의 암 예방과 건강 증진에 기여할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

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한편 광주전남지역암센터는 오는 20일 광주 동구 산수 문화마당에서 질병관리청 호남권질병대응센터, 광주광역시, 동구 보건소, 광주금연지원센터, 국민건강보험공단 광주전라제주지역본부, 광주전남권역암생존자통합지지센터와 광주 지역민을 대상으로 합동 캠페인을 진행할 예정이다.

호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



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