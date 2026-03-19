시니어 생태환경 강사단·탄소중립 연계 프로젝트 제안



경남 거창군의회 김향란 총무위원장은 5분 자유발언을 통해 노인 일자리 사업의 질적 전환과 지역 특성을 반영한 정책 고도화 필요성을 제기했다.

김 위원장은 발언에서 "올해 노인 일자리 및 사회활동 지원사업이 100억 원 이상의 예산 투입과 참여 대상자 확대를 통해 노인 인구의 13.4%가 참여하는 수준으로 확대됐다"며 "양적 성과를 넘어 질적 전환이 필요한 시점"이라고 밝혔다.

거창군의회, 김향란 의원 5분 자유발언 사진 AD 원본보기 아이콘

특히 기존 환경정비 중심의 단순 노무현 일자리에서 벗어나 어르신의 경험과 전문성을 활용할 수 있는 새로운 모델이 필요하다고 강조했다.

이에 따라 김 위원장은 '세대공감 시니어 생태환경 교실'과 '거창 형 탄소중립 실천 연계 노인 일자리 고도화 프로젝트' 추진을 제안했다.

해당 사업은 거창 창포원과 지역 산림자원 등 생태자산을 활용해 시니어를 생태환경 교육 강사로 양성하고, 관내 초·중학교 학생을 대상으로 학교 출강 및 현장 체험형 교육 프로그램을 운영하는 것이 핵심이다.

김 위원장은 "거창군이 2050 탄소중립 선도도시를 선언한 만큼 군민이 체감할 수 있는 교육과 실행 주체 마련이 필요하다"며 "생태교육과 노인 일자리를 결합한 모델은 정책 간 시너지 창출이 가능한 사업"이라고 설명했다.

그러면서 "학령인구 감소 시대에 지역 특화 교육 콘텐츠를 구축하는 것은 교육도시 경쟁력 강화와 인구 감소 대응에도 의미가 있다"고 덧붙였다.

세부적으로는 시니어클럽, 대한노인회, 노인복지관 등과 협력해 생태교육 전문과정을 운영하고, 수료자에게 '시니어 생태 지도사' 인증을 부여하는 방안도 제시했다.

이와 함께 창포원, 수승대, 학교 숲 등을 활용한 현장 중심 교육을 통해 교육 효과를 높이고, 어르신에게는 경제적 자립과 사회 참여 기회를, 학생에게는 정서적 안정과 환경 감수성을 제공할 수 있다고 강조했다.

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김 위원장은 "노인 일자리 정책을 단순 사업이 아닌 공약과 연계된 정책 시너지 사업으로 확대할 필요가 있다"며 "민선 8기 주요 정책과 연계한 '브릿지 사업'으로 적극적으로 검토해 줄 것"을 요청했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



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