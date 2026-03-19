편백나무 등 9종 45만 6천 그루 식재



화순군 조림사업 추진 모습. 화순군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 화순군은 19일 올해 봄철 조림사업으로 총 14억 원의 예산을 투입해 산림 178㏊에 편백나무, 목백합나무 등 9종 45만 6,000그루를 식재한다고 밝혔다.

세부 추진 계획은 ▲우량 목재 생산·공급을 위한 경제수 조림 105㏊ ▲생활권 주변 경관 조성을 위한 큰나무 조림 31㏊ ▲밀원 자원 확대 조성을 위한 밀원수 조림 30㏊ ▲산불 확산 방지를 위한 내화수림대 12㏊ 등으로 나눠 진행된다.

군은 4월 말까지 나무 심기를 완료할 예정이며, 이후에도 풀베기, 덩굴 제거 등 사후관리를 통해 조림지의 활착률을 높이고 병해충 피해를 예방할 계획이다.

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김두환 산림과장은 "숲의 다양한 가치를 군민에게 돌려드리기 위해 나무를 심고 가꾸는 데 최선을 다하겠다"라며, "미래세대를 위한 탄소 흡수원 확충 및 기후 위기 대응에도 앞장서서 노력하겠다"라고 말했다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



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