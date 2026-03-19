500만 원 안 갚자 지인 감금한 20대 체포
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공동감금 혐의로 2명 입건
추가 공범 2명도 추적 중
광주 서부경찰서 전경.
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지인이 빌린 돈 500만 원을 갚지 않는다는 이유로 모텔에 9일간 감금한 20대 일당이 경찰에 붙잡혔다.
19일 광주 서부경찰서는 지인을 모텔에 가두고 공동으로 감금한 혐의(공동감금)로 20대 A씨 등 2명을 현행범으로 체포해 조사하고 있다고 밝혔다.
경찰에 따르면 A씨 일당은 지난 10일 오전 10시께 20대 피해자 B씨를 서울에서 승용차로 태워 광주로 데려온 뒤, 서구 치평동의 한 모텔에 9일 동안 감금한 혐의를 받고 있다.
조사 결과 이들은 B씨가 빌려 간 돈 500만 원을 갚지 않자 앙심을 품고 이 같은 범행을 저지른 것으로 파악됐다.
B씨 지인의 신고를 받고 수색에 나선 경찰은 전날 오후 11시 15분께 해당 모텔에서 A씨 등 2명을 체포했다. 다행히 구조된 B씨의 신변에는 별다른 이상이 없는 것으로 확인됐다.
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경찰은 검거된 이들을 상대로 정확한 사건 경위를 조사하는 한편, 감금에 가담한 다른 용의자 2명의 뒤를 쫓고 있다.
호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr
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