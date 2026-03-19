개인컵 사용 횟수↑ 200명에 텀블러 등 제공

응원 메시지 쓰는 백일장도 진행

스타벅스 코리아가 신학기를 맞아 오는 24일부터 다음 달 13일까지 대학교·대학원 재학생(휴학생 포함)을 대상으로 운영 중인 멤버십 프로그램 '캠퍼스 버디' 회원을 대상으로 맞춤형 이벤트를 진행한다고 19일 밝혔다.

이번 이벤트는 다음 달 17일 기준 대학생 등록이 유효한 스타벅스 캠퍼스 버디 회원이라면 누구나 참여할 수 있다.

이번에 진행되는 '환경을 생각하는 캠퍼스 버디 에코 챌린지' 이벤트는 행사 기간 중 계정에 등록된 스타벅스 카드를 이용해 개인 컵으로 음료를 주문 시 자동으로 챌린지가 시작된다. 스타벅스는 개인컨 사용 횟수가 가장 많은 200명의 캠퍼스 버디 회원을 선정해 스타벅스 인기 상품인 'SS 홀리데이 프렌즈 콩코드 텀블러 591㎖'와 스타벅스 매장에서 수거한 원두 포장 팩을 재활용해 제작한 '업사이클링 원두 팩 파우치'를 리워드로 제공할 예정이다.

같은 기간 '스타벅스 캠퍼스 버디와 함께하는 별별응원 백일장'도 진행된다. 백일장은 스타벅스 애플리케이션(앱) '캠퍼스 버디' 페이지 내 이벤트 배너를 통해 참여할 수 있으며, '청년, 시작, 별' 가운데 한 개 이상의 키워드를 포함한 70자 이하의 응원 메시지를 작성하면 된다.

스타벅스는 가장 인상적인 응원 메시지를 작성한 100명을 선정해 에어팟 프로 3, 스타벅스 텀블러, 스타벅스 모바일 카드 등을 제공하고, 참여자 중 100명을 추첨해 스타벅스 모바일 카드를 증정할 예정이다.

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한편, 스타벅스는 이달 23일부터 다음 달 13일까지 대학 1학년 신입생을 대상으로 '청년 인재 양성 프로그램' 12기 지원자를 모집한다. 청년 인재로 선발되면 졸업 시까지 연간 600만 원의 장학금을 지원받으며 유스 리더십 캠프, 명사 특강 및 실무자 초청 직무 특강, 멘토링 프로그램, 지역사회 봉사활동 등에 참여하게 된다. 우수 활동자에게는 스타벅스 지원센터 인턴십, 글로벌 스타벅스 견학 등 차별화된 리더십 역량 강화 프로그램을 제공한다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



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