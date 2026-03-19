'2026 전국시니어국악한마당'

21일 구미문화예술회관 소공연장 개최

판소리 다섯 바탕 주요 대목 선보여

경북 구미시는 「2026 전국시니어국악한마당」을 21일(토) 오후 4시 구미문화예술회관 소공연장에서 ㈔경북판소리진흥회(대표 이소정) 주관으로 개최한다.

이번 공연은 식전행사와 본 공연으로 나뉘어 진행되며 식전무대에서는 '단아한 국악단'의 「풍악을 울려라」의 공연이 펼쳐져 관객들의 흥을 돋운다. 이어지는 본 공연에서는 정상급 명창들과 국악인들이 참여하는 다채로운 판소리 무대를 선보인다.

국가무형유산 판소리 적벽가 보유자인 윤진철, 제32회 목포전국국악경연대회 명창부 대통령상을 수상한 김영화, 국가무형유산 흥부가 이수자 임현빈 명창 등 국내 정상급 국악인들과 고수 권혁대, 신문범 등이 출연해' 심청가','수궁가','적벽가' 등 판소리 다섯 바탕의 주요 대목을 선보일 예정이다.

특히 고아읍 출신의 지역을 대표하는 국악인 이소정 명창이 직접 무대에 올라' 흥보가'와'춘향가' 등을 선보이며, 마지막으로 지역 가수 채한길과 함께하는 특별 공연도 마련돼 전통과 현대가 어우러진 색다른 무대를 선사할 예정이다.

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김장호 구미시장은 "이번 국악한마당은 명창들의 깊이 있는 소리와 특별 협연이 어우러지는 품격 있는 공연이 될 것"이라며 "시민들이 전통문화의 매력을 가까이에서 느끼고, 시니어 세대의 문화 활동도 더욱 활발해지는 계기가 되길 기대한다"고 했다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



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