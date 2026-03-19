2021-2025 강원 20대 명산

1회 이상 인증자 라면 누구나 신청 가능

강원특별자치도와 강원관광재단(대표이사 최성현, 이하 재단)은 지난 18일부터 30일까지 '강원 20대 명산 서포터즈 1기를 모집한다고 19일 밝혔다.

강원 20대 명산 인증챌린지 서포터즈 선발 포스터. 강원관광재단 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 서포터즈 모집은 강원특별자치도의 아름다운 명산과 산악관광 자원을 널리 알리고, 도민 및 관광객의 다양한 여가 활동을 장려하기 위하여 처음으로 추진되는 사업이다.

모집 인원은 총 50명으로, 2021년부터 2025년까지 해당 기간 내 강원 20대 명산을 1회 이상 인증한 경험이 있는 참여자를 대상으로 한다. 최종 선발된 서포터즈는 4월부터 11월까지 약 8개월간 활동하게 된다. 주요 활동으로는 강원 20대 명산을 등반한 후, 개인 사회관계서비스망(페이스북, 블로그, 인스타그램 및 트위터 등)에 후기 콘텐츠를 제작·업로드 해야 한다.

1기 서포터즈로 선발된 참가자에게는 △ 강원 20대 명산 서포터즈 1기 기념 타월 △서포터즈 1기 배지(완료자 대상) △ 강원 20대 명산 '주말의 산타를 찾아라' 프로그램 참여 기회 △ 우수콘텐츠 선정 및 시상 등의 다양한 혜택이 주어질 예정이다.

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최성현 대표이사는 "강원 20대 명산은 매년 많은 등산객이 참여하는 재단의 대표 프로그램"이라며 "이번 서포터즈 1기 운영을 계기로, 2기, 3기로 확대·발전해 나가기를 기대한다"고 밝혔다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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