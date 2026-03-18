세계적인 작곡가 진은숙 통영국제음악제 예술감독이 스페인 BBVA 재단이 수여하는 지식 프런티어 상(Frontiers of Knowledge Award) '음악과 오페라' 부문을 수상했다고 통영국제음악재단이 18일 밝혔다.

BBVA 재단은 이날 진은숙 예술감독을 수상자로 발표하며, 탁월한 기악적 기교와 강력한 표현력으로 상징적 세계를 묘사하는 능력, 독창적이고 독보적인 음악 언어와 기법을 발전시킨 점, 그리고 지난해 초연한 오페라 '달의 어두운 면(The Dark Side of the Moon)'의 성공 등을 선정 이유로 꼽았다.

BBVA 재단의 지식 프런티어 상은 BBVA 재단이 스페인 국립연구위원회와 함께 운영하는 상으로 2008년 제정됐다. 과학 연구와 문화 창조 분야에서 중요한 공헌을 한 인물에게 기초과학, 생물학 및 생의학, 정보통신기술, 기후변화 및 환경과학, 경제학·재무·경영, 인문학, 사회과학, 음악과 오페라 등 총 8개 부문에 걸쳐 시상한다. 선정자 가운데 34명의 노벨상 수상자가 배출될 만큼 객관성과 독립성을 갖춘 권위 있는 상으로 평가된다. 수상자에게는 상금 40만유로(약 6억8000만 원)가 주어진다.

진은숙 통영국제음악제 예술감독. 통영국제음악재단 (c)구본숙 AD 원본보기 아이콘

그동안 스티븐 호킹(기초과학·2015), 노암 촘스키(인문학·2018), 제프리 힌턴(정보통신기술·2016) 등이 수상자로 선정됐다. 음악 분야에서는 피에르 불레즈(2012), 스티브 라이히(2013), 죄르지 쿠르타그(2014), 존 애덤스(2018), 아르보 패르트(2019) 등 현대 작곡 거장들이 수상했으며, 올해 통영국제음악제 상주 작곡가인 조지 벤저민 경도 2023년 이 상을 받았다.

진은숙은 철학적·과학적 개념을 바탕으로 시간의 유동성을 탐구하고, 초현실주의 문학과 시각예술에서 영감을 받아 다양한 작품을 발표해왔다. 통영국제음악재단은 한계 없는 상상력과 끊임없이 변화하는 음향 세계를 통해 동시대 음악계에서 비견하기 어려운 독창적 미학을 구축했다는 평가를 받고 있으며, 그의 작품은 세계 유수의 연주 단체와 연주자들이 즐겨 연주하는 레퍼토리로 자리 잡았다고 설명했다.

진은숙은 아시아인 최초로 에른스트 폰 지멘스 음악상(2024)을 수상했으며, 2022년부터 통영국제음악제와 대만 가오슝 웨이우잉 국제음악제 예술감독을 맡고 있다. 또한 올해 제네바 국제 콩쿠르 작곡 부문 심사위원장을 맡고, 드레스덴 슈타츠카펠레, 맨체스터 할레 오케스트라, 프랑크푸르트 방송교향악단 등과 협업하고 있다. 아울러 프라하 스프링 페스티벌의 현대음악 프로그램 '2026 프라하 오프스프링' 상주작곡가로도 활동 중이다.

시상식은 오는 6월18일 에우스칼두나 빌바오 센터에서 열리며, 전날에는 갈라 콘서트가 개최될 예정이다.

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진은숙이 예술감독으로 참여하는 2026 통영국제음악제는 3월27일부터 4월5일까지 열흘간 열린다. 상주작곡가 조지 벤저민 경과 상주연주자 바이올리니스트 아우구스틴 하델리히, 카운터테너 야쿠프 유제프 오를린스키 등을 비롯해 다양한 연주자들이 참여해 총 26회의 공연을 선보인다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr



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