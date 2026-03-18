한 지붕 두 가족 품는 대형 가구… 리터루족 눈길 끄는 ‘힐스테이트 더샵 상생공원’

주거비·육아 부담에 부모와 합치는 '리터루족' 급증… 세대 분리 특화 평면 수요 증가

프라이버시 보장되는 대형 아파트 품귀 속 '힐스테이트 더샵 상생공원' 실수요자 주목



최근 주거비 부담과 맞벌이 부부의 육아 문제로 인해 부모 세대와 거주지를 합치는 이른바 '리터루족(리턴+캥거루족)'이 증가하면서, 부동산 시장에서 대형 면적 아파트의 수요가 새롭게 재편되고 있다. 부모와 자녀 세대가 한집에 살면서도 서로의 프라이버시를 완벽하게 보장받을 수 있는 넓은 공간의 필요성이 대두되었기 때문이다.

실제 2024년 9월 통계청이 발표한 '2022년 25~39세 청년의 배우자 유무별 사회·경제적 특성 분석' 자료에 따르면, 해당 연령대의 미혼 청년 중 부모와 동거하는 비율은 50.6%로 절반을 넘어선 것으로 나타났다.

여기에 각종 연구기관 통계에서 '리터루족'의 귀환 원인 1·2위가 주거비와 육아 문제로 꼽히듯, 치솟는 전세 자금과 양육 부담을 해결하기 위해 부모의 집으로 유턴하는 기혼 자녀의 사례가 빈번해지며 '신(新) 대가족' 형태가 빠르게 자리 잡고 있다는 분석이다.

이러한 가족 형태의 변화는 주택 시장의 트렌드를 직접적으로 바꿔놓고 있다. 과거 대형 아파트가 부를 과시하기 위한 수단이었다면, 이제는 2세대 이상이 함께 거주하며 발생하는 갈등을 최소화하기 위한 실용적 선택으로 변모한 것이다. 현관을 공유하되 동선을 분리하거나 방 4개 이상과 복수의 욕실을 갖춰 독립적인 생활 반경을 유지할 수 있는 대형 특화 평면이 필수적인 요소로 떠올랐다.

하지만 분양 시장에 공급되는 대형 면적 물량은 턱없이 부족해 심각한 수급 불균형을 겪고 있다. 이로 인해 수요자들 사이에서는 대형 면적을 포함한 신축 우량 단지를 선점하려는 움직임이 뚜렷해질 전망이다.

부동산 업계 관계자는 "과거 대형 평형이 자산가들의 전유물이었다면 최근에는 주거비와 육아 문제를 해결하기 위해 합가를 선택한 3040 세대의 강력한 실수요가 시장을 이끌고 있다"며 "1~2인 가구 위주의 소형 평형 공급에 밀려 대형 면적의 희소가치가 갈수록 높아지고 있는 만큼 쾌적한 평면을 갖춘 브랜드 대단지의 대형 아파트는 실수요는 물론 자산 가치 방어 측면에서도 가장 확실한 선택지가 될 것"이라고 설명했다.

이러한 상황 속, 현대건설과 포스코이앤씨가 시공하는 1군 브랜드 컨소시엄 단지 '힐스테이트 더샵 상생공원'이 대형 면적 공급으로 수요자들의 주목을 받고 있다. '힐스테이트 더샵 상생공원'은 2개 단지, 총 2,667가구의 대단지로 지어진다. 전용면적은 84~178㎡이며 1단지는 총 999가구, 2단지는 총 1,668가구로 구성된다.

국내 주거 문화를 선도하는 '힐스테이트'와 '더샵'이 만나 총 2,667가구(1·2단지)의 초대형 브랜드 타운을 형성하는 만큼, 다양한 커뮤니티 시설도 갖춰 눈길을 끈다. 피트니스센터, 실내골프연습장, 스크린골프, GX룸, 필라테스룸, 당구장, 탁구장 등의 운동시설과 작은도서관, 맘스카페, 독서실, 컨시어지, 다함께돌봄센터, 경로당, 주민회의실 등이 예정돼 있다.

또 포항시청을 중심으로 형성된 각종 인프라와 영일대 호수공원 등을 편리하게 누릴 수 있는 입지 여건도 강점이다. 아울러 포항성모병원, 이마트, 롯데마트, 이동종합시장 등 생활 편의시설 이용이 편리하다.

교육시설도 풍부해 학부모 수요자들의 높은 선호도가 기대된다. 대이초, 이동중, 포항제철고 등 초·중·고교 통학이 가능하며, 이동의 학군과 학원가 등 우수한 교육환경을 갖췄다.

'힐스테이트 더샵 상생공원'은 공원시설(약 77만㎡)과 비공원시설(약 17만㎡)로 구성된 민간공원 특례사업으로 공급된다. 상생공원은 도로로 분절된 4개의 공간을 연결하고 공간별 특화계획을 통해 포항의 새로운 랜드마크로 거듭날 전망이다. 공원 안에는 기존과 다른 눈높이에서 숲과 하늘을 즐길 수 있는 하늘길을 비롯해 보행교, 포스코 야간경관을 즐길 수 있는 전망대, 아트프라자, 실내 수영장을 포함한 국민체육센터 등이 조성될 계획이다.

한편, '힐스테이트 더샵 상생공원'은 계약금 500만원이라는 파격 혜택을 내놓으며 많은 주목을 받고 있다. 이 단지는 중도금 60% 무이자, 발코니 확장비 무상 혜택을 제공 중이어서 수요자 입장에서는 입주 때까지 들어가는 자금 부담이 매우 적다.

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'힐스테이트 더샵 상생공원' 견본주택은 포항시 남구 이동에 위치한다.

lshb01@asiae.co.kr



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