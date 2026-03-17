중국 해경이 일본과의 영유권 분쟁 해역인 센카쿠(중국명 댜오위다오)열도에서 일본 어선을 퇴거했다고 밝혔다.

일본이 자국령이라고 주장하는 센카쿠열도의 모습 AD 원본보기 아이콘

중국 해경은 17일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "16일 일본 어선 '아사마루'호가 중국 댜오위다오 영해에 불법 진입했고, 중국 해경 함정은 법에 따라 이에 대해 필요한 통제 조치를 취하고 경고·퇴거했다"고 밝혔다.

이어 "댜오위다오 및 그 부속도서는 중국 고유 영토로, 우리는 일본이 이 해역 내 모든 권익 침해·도발 행위를 중단할 것을 촉구한다"면서 "중국 해경은 댜오위다오 해역에서 지속해서 권익 수호·법 집행을 전개하고, 국가 주권과 해양 권익을 수호할 것"이라고 덧붙였다.

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일본이 실효 지배 중인 센카쿠열도는 중국과 일본이 서로 영유권을 주장하며 대립하는 지역이다. 중국은 지난해 센카쿠열도 인근에서 357일의 순찰 일수를 기록하는 등 최근 거의 매일 해경선을 보내고 있다. 중국 해경의 순찰은 중일 양국의 외교·안보 긴장감을 높이는 요인으로 작용해 왔다.

변선진 기자 sj@asiae.co.kr



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