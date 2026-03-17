이명박 전 대통령이 17일 서울 서초구 청계재단에서 열린 하버드대 케네디스쿨의 동아리 '코리아 코커스' (Korea Caucus) 회원들과 간담회에서 기념 촬영하고 있다. 이명박 재단 AD 원본보기 아이콘

이명박 전 대통령이 17일 서울 서초구 청계재단에서 하버드대 케네디스쿨의 동아리 '코리아 코커스'(Korea Caucus) 회원들과 간담회를 가졌다.

이 전 대통령은 이 자리에서 "대한민국 역사는 위기를 극복하며 성장해왔다"며 "한국의 정치는 복잡하지만, 경제는 위기를 극복하고 계속 발전해 나갈 것으로 믿는다"고 말했다.

코리아 코커스는 한국에 관심이 있는 하버드대 대학원생들의 동아리로, 한국 견학 프로그램인 코리아 트랙(Korea Trek)을 운영 중이다.

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이날 간담회에서는 이명박 전 대통령이 서울시장과 대통령 재임시절 추진했던 주요 정책과 어려움 등에 대한 논의가 오고갔다.

변선진 기자 sj@asiae.co.kr



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