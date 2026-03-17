교육행정통합 실무 협의…기본 방향 및 협의 원칙 정립 첫발

교육부 회의 전 공동 책무 점검…지역 요구사항 관철 '한목소리'

전남도교육청과 광주시교육청이 광주·전남 교육행정통합을 위한 본격적인 실무 논의에 돌입한다.

양 기관은 오는 18일 광주에서 부교육감 협의회를 열고, 교육행정통합 관련 공동 책무 공유 및 향후 추진 방향을 논의한다고 17일 밝혔다.

이번 협의회는 황성환 전남교육청 부교육감과 최승복 광주교육청 부교육감을 비롯해 양 기관의 통합 추진 핵심 관계자들이 참석해, 전남·광주 교육행정통합의 협의 원칙에 대해 폭넓은 의견을 나눌 예정이다.

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특히 이번 자리는 양 교육청 부교육감이 통합의 기본 방향과 추진 원칙을 정립하기 위해 처음으로 마주 앉는다는 점에서 의미가 크다. 이들은 오는 19일 예정된 교육부 회의에 앞서 주요 안건을 사전 점검하고, 지역의 요구사항이 정부 정책에 적극 반영될 수 있도록 공조 체계를 구축할 방침이다.

아울러 통합 추진 과정에서 발생할 수 있는 학생과 학부모, 교직원의 혼란이나 불이익을 원천 차단하고 안정적인 추진 기반을 마련하는 데 뜻을 모을 계획이다.

양 교육청은 이번 협의회를 마중물 삼아 오는 4월 중 후속 협의회를 개최한다. 이를 통해 교육부와의 협의 결과 및 주요 현안을 점검하며, 실무적인 논의를 한층 구체화해 나갈 예정이다.

광주시교육청 관계자는 "이번 통합은 지역 소멸 위기 속에서 미래 세대에게 더 넓은 기회를 제공하기 위한 담대한 도전"이라며 "학생의 학습권 보호와 교육 현장의 안정을 최우선 가치로 두고, 시·도민이 체감할 수 있는 실질적인 교육 시너지를 창출하겠다"고 밝혔다.

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전남도교육청 관계자 역시 "교육행정통합은 단순한 물리적 구조 변화가 아니라, 지역 교육의 경쟁력을 높이고 학생 성장의 기반을 넓히는 중대한 과정"이라며 "현장의 목소리를 꼼꼼히 반영해 안정적이고 실질적인 통합이 이뤄지도록 협의를 이어가겠다"고 강조했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



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