오전~오후새 전국 대부분 비

미세먼지 농도, 대부분 지역 '나쁨'

시민들이 우산을 쓰고 출근길에 오르고 있다. 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

수요일인 18일은 전국이 대체로 흐린 가운데 새벽부터 충청권과 전라권, 경상서부, 제주도에 비가 내리겠다.

오전부터 오후 사이에는 전국 대부분 지역에 비가 내리고, 강원산지에는 비 또는 눈이 오겠다. 남해안과 제주도는 밤까지 비가 이어지겠다.

예상 강수량은 서울·인천·경기와 강원도, 대구·경북 5㎜ 미만, 대전·세종·충남과 충북 5∼10㎜, 광주·전남북부와 전북, 울산·경남내륙 5∼20㎜, 전남남부와 부산·경남남해안 10∼30㎜, 제주도 10∼50㎜(많은 곳 산지 70㎜ 이상)다.

아침 최저기온은 1~10도, 낮 최고기온은 9~14도로 예보됐다.

미세먼지 농도는 수도권·강원영서·충청권은 '나쁨', 그 밖의 권역은 '보통'으로 예상된다. 다만, 호남권·경북·경남은 오전까지 '나쁨'으로 예상된다.

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바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼1.0m, 서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·남해 0.5∼2.0m, 서해 0.5∼2.5m로 예상된다.

박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



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