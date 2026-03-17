에너지 수급 불안 뚫는다...中, '수소 대전환' 5년 계획 발표

중동 정세 긴장으로 글로벌 에너지 수급 우려가 고조되는 가운데 중국 정부가 '수소 에너지'의 활용 폭을 넓히기 위한 5년 단위 계획을 발표했다.

17일 중국 제일재경 등 외신에 따르면 중국 공업정보화부·재정부·국가발전개혁위원회 등 3개 부처는 전날 '수소 에너지 종합 응용 시범사업 전개에 관한 통지'를 공개했다.

2030년까지 광역 도시권의 수소 에너지가 다양한 영역에서 대규모로 활용되게 하고, 자동차용 수소 평균 가격을 ㎏당 25위안(약 5360원) 이하로 낮춘다는 것이 골자다.

중국 정부는 2030년까지 전국 수소연료전지차(FCV) 보유 대수를 현재의 두 배인 10만대로 늘린다는 목표도 잡았다. 또 대중교통과 도시 물류, 차량 호출 서비스에서 수소차 활용을 확대하는 방안을 모색하라고도 주문했다.

현재 중국 자동차용 수소 가격은 ㎏당 35위안(약 7500원)을 웃돈다. 남부 광둥성 포산 등 중요 수소 에너지 산업 지역에서도 수소 가격은 ㎏당 35~50위안(약 7500~1만700원)에 분포하고 있다.

업계에선 이 가격이 35위안 아래로 떨어질 경우 수소 자동차의 연료비가 내연기관차와 비슷해지고, 15위안 목표가 달성되면 충전 비용이 전기와 맞먹게 돼 수소차와 전기차 간 직접 경쟁이 가능해질 수 있다고 보고 있다. 중국은 이미 세계 최대 수소 생산국이지만, 현재 공급량의 대부분은 석탄에서 나오고 있다.

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SCMP는 이번 계획이 그린 수소처럼 '비용 부담이 큰' 대체 에너지로의 전환을 앞당기는 데 목적이 있다고 분석했다.

변선진 기자 sj@asiae.co.kr



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